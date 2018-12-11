Полиция установила личность страсбургского стрелка

Личность злоумышленника, устроившего стрельбу во французском Страсбурге установлена, заявили в местной полиции. При этом его имя и национальность пока не озвучиваются.

Сам стрелок по-прежнему не задержан и полиция направила все силы на его поиски.

Напомним, что трагедия произошла в историческом центре города вблизи от рождественского базара: злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия. Погибли, по последним данным, два человека и десять ранены. Из них двое, по мнению медиков, находятся в тяжелом состоянии.

Французские власти обеспокоены случившимся. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился, чтобы глава МВД страны Кристоф Кастанер направился в Страсбург.