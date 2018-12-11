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Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего

Новости
    11.12.2018, 21:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Дошутились: очередной нелепый голливудский скандал получил неожиданное развитие: ближайшая - 91-я - церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" может пройти без главного ведущего.

Беспрецедентное решение вполне может быть принято мэтрами Американской киноакадемии, вручающей награду, заверяет Variety со ссылкой на источник.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки

После того, как комик Кевин Харт в добровольно-принудительном отказался вести церемонию вскоре после своего назначения, руководство Академии и телекомпании ABC оказались в непростой ситуации. И в качестве одного из выходов рассматривается отказ от ведущего как от института вовсе.

Напомним, Харт, поначалу несказанно обрадовавшийся было предложению провести "Оскар" и без раздумий принявший соответствующее предложение, очень быстро был вынужден передумать. Все дело в том, что темнокожему комику припомнили его древние "гомофобские" шутки, в незапамятные времена размещенные в Twitter.

Церемония пройдет 24 февраля 2019-го.

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