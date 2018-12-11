Посольство РФ: Словенцы бережно относятся к памятникам российским воинам

В Словении ветеранские организации и местные жители бережно относятся к общей исторической памяти, передаваемой из поколения в поколение. Неоценим их личный вклад в содержание в образцовом состоянии памятников российским военнопленным и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, которые тесно связали судьбы народов двух наших стран. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в посольстве РФ в Любляне.

"Посольство совместно с Российским центром науки и культуры в Любляне и муниципалитетом Мирен-Костаньевица 8 декабря 2018 года провело торжественную церемонию открытия памятной доски у Русской пещеры (н.п. Локвица-на-Красу), в которой в годы Первой мировой войны содержались российские военнопленные, - сообщили дипломаты. - В этих местах в 1915-1917 годах проходили кровопролитные бои между австро-венгерской и итальянской армиями. На особо опасных и тяжелых участках работы при строительстве железнодорожных путей, дорог, мостов, водопроводов использовался труд более 40 тысяч русских военнопленных, которые содержались в двух естественных пещерах, расположенных вблизи недавно открытой в память о трагических событиях тех лет "Дороги мира".

Подчеркивается, что посол РФ в Словении Доку Завгаев поблагодарил руководство муниципалитета Мирен-Костаньевица, местные ветеранские организации и жителей "за бережное отношение к общей исторической памяти, передаваемой из поколения в поколение, а также за их личный вклад в содержание в образцовом состоянии памятников российским военнопленным и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, которые тесно связали судьбы народов двух наших стран". Он выразил уверенность, что совместная работа по установлению имен наших солдат будет продолжена и выйдет на качественно новый уровень в связи с открывающимися военными архивами Первой мировой войны в Вене.

"Проводимая посольством совместно со словенскими партнерами масштабная работа на историко-мемориальном направлении - это важный фактор укрепления доверия и взаимопонимания между Россией и Словенией, содействующий расширению межчеловеческих контактов и созданию атмосферы неприятия попыток фальсификации истории XX века", - указал Доку Завгаев, добавив, что "это и другие наши аналогичные мероприятия являются мощным сигналом для тех сил, которые пытаются стереть историческую память, обелить нацистских преступников, оправдать их преступления против человечности и распространять опасные в наши дни неонацистские и иные радикальные взгляды".

Отмечается, что словенцы полностью поддерживают российскую позицию. Так, мэр муниципалитета Мирен-Констаньевица М.Хумар также призывает не забывать трагических страниц Первой и Второй мировых войн, совместными усилиями "наводить и укреплять мосты дружбы и сотрудничества между странами и народами в целях обеспечения мира и международной безопасности". В этом контексте он подтвердил заинтересованность муниципалитета в продолжении реализации во взаимодействии с российским посольством проектов, способствующих пробуждению интереса молодежи к правдивому освещению исторических событий двадцатого века, сохранению морально-нравственных ориентиров, утвердившихся в борьбе народов антигитлеровской коалиции против нацизма и фашизма.

Дипломаты отметили, что "данное историко-мемориальное мероприятие, сопровождавшееся насыщенной культурной программой и вызвавшее широкий позитивный общественный резонанс в стране пребывания, стало еще одним важным фрагментов в богатой мозаике дружественных российско-словенских отношений, уходящих корнями в глубь веков".