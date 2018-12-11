Всем предпринимателям для участия в госзакупках необходимо открыть специальный счет для обеспечения заявок на торгах.

С 1 января 2019 года закупки по 44-ФЗ и по 223-ФЗ будут проходить в электронной форме. Но уже с 1 октября 2018 года в закупочных процедурах могут участвовать только поставщики, открывшие спецсчета для обеспечения заявок. До конца года действует упрощенный порядок их открытия, поэтому бизнесу следует поторопиться.

Уже с начала 2019-го необходимо будет регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС). Только после этого поставщиков смогут аккредитовать на отобранных электронных площадках и появится возможность открыть спецсчет. Это не усложнит процесс, но добавит еще один шаг. Поэтому имеет смысл озаботиться открытием спецсчета до окончания этого года. После 31 декабря 2018 года поставщики, не прошедшие регистрацию в ЕИС, не смогут открыть спецсчет.

Спецсчет упрощает взаимодействие поставщиков с банками и электронными площадками. Поставщикам больше не нужно хранить деньги на нескольких электронных площадках, достаточно завести один спецсчет. Он открывается как обычный расчетный счет в одном из банков, утвержденных правительством (их 18). Заявку можно подать дистанционно.

Введение спецсчетов стало одним из ключевых изменений, которое затронуло работу поставщиков и перестроило их подход к работе с денежным обеспечением заявок.

По словам генерального директора Единой электронной торговой площадки Антона Емельянова, спецсчета уже открыли более 140 тысяч участников закупок - это наиболее дисциплинированная часть поставщиков. "Однако остается еще более 300 тысяч участвующих в госзакупках компаний, которые спецсчета еще не открыли. И для того, чтобы не столкнуться с трудностями при участии в закупках в начале будущего года, необходимо сейчас воспользоваться упрощенным режимом и открыть спецсчет".