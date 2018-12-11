Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко

Российские пранкеры разыграли губернатора американского штата Калифорния Эдмунда Джеральда Брауна-младшего, предложив ему заложить звезду с именем президента Украины Петра Порошенко на Аллее славы в Голливуде. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров дозвонились до американского политика от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.

Столяров под видом Чалого рассказал, что Порошенко в скором времени собирается посетить калифорнийские Голливуд и Кремниевую долину, провести там встречи со знаменитостями. По этому случаю пранкер предложил губернатору заложить именную звезду Порошенко на Аллее славы, аргументировав, что это "подняло бы его рейтинг на Украине".

Браун-младший ответил, что Аллея славы предназначена в основном для кинозвезд. Тогда пранкеры рассказали ему о ролях Порошенко в украинских кинофильмах "Мальдивские каникулы" и "Петр Панамский" (вымышленные названия - "РГ"). Губернатор воспринял это с удивлением, сказав "сколько еще всего предстоит узнать".