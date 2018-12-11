. События года 2018

Функционал страховых детективов в следующем году может быть серьезно расширен. Банк России и Российский союз автостраховщиков (РСА) планируют в 2019 году детально его обсудить. Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции "Барьер 2018. Корпоративное страхование и страховое мошенничество".

Ранее Банк России уже поднимал вопрос о выработке точных правил для работы страховых детективов и развития этого института в России. Чистюхин отметил, что сейчас частный страховой детектив по сути имеет такие же права, что и работники службы безопасности страховых компаний, функционал которых также сильно ограничен. "Страховой детектив, как и сама страховая компания, в нашей стране имеет достаточно серьезные ограничения: с точки зрения получения информации, запросов, с точки зрения возможности страховой компании не осуществлять какие-то действия, если есть обоснованные подозрения о наличии злоупотребления или страхового мошенничества. Мне кажется, что главная дискуссия, которую мы ещё не провели ни внутри страхового сообщества, ни с правоохранительными органами - это пределы функционала страховых детективов", - сказал он.

Представитель регулятора высказал мнение, что страховой детектив должен иметь право проводить оперативно-розыскную деятельность, пусть и не в полном объеме. "Готово ли к этому страховое сообщество и готовы ли к этому правоохранительные органы - это очень большой вопрос. Вот эту дискуссию в 2019 году точно нужно провести", - заявил Владимир Чистюхин.

Сейчас, по данным РСА, около 10 процентов средств, выплачиваемых по страховым полисам, уходит мошенникам, причем в ОСАГО им достается до 30 процентов выплат. Ущерб от мошенничества в ОСАГО по итогам 2017 года РСА оценивает в 60 миллиардов рублей в год, где 20 миллиардов - убытки от активности недобросовестных посредников, 7-10 миллиардов - мошенничество самих страхователей (завышение ущерба и заявление убытка по не произошедшему ДТП), 10-15 миллиардов - от распространения поддельных полисов ОСАГО и 15 миллиардов - от управления авто без полиса ОСАГО.

"Институт страховых детективов помогает пресечь легкое получение денег страховыми мошенниками, теми, кто злоупотребляет правом и делает бизнес, подстраивая ДТП или подделывая другие повреждения. Борьба со страховым мошенничеством поможет поменять ситуацию по убыточности в ОСАГО, особенно в "токсичных" регионах России", - полагает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.