Организаторы Всероссийского диктанта предлагают учредить звание правовой столицы России, своего рода переходящий приз, который каждый год будет получать один из регионов страны.

Во вторник эта новость прозвучала в медиацентре "Российской газеты" на подведении итогов Всероссийского правового диктанта. Эту масштабную акцию организовали Ассоциация юристов России, "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и другие. Информационным партнером диктанта выступила "Российская газета".

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, диктант, по сути, является масштабным исследованием уровня правовой грамотности в стране.

В этом году в диктанте приняли участие 165 тысяч человек. Лидером по числу участников стал Краснодарский край.

Большинство граждан прошли диктант в режиме онлайн: в течение недели это можно было сделать на специальном сайте. А 7 декабря в полдень для очного написания диктанта во всех регионах открылись специальные площадки. Участники в формате теста ответили на 30 вопросов. На прохождение диктанта давалось 60 минут.

Как выяснилось, лучше всего законы знают чиновники. На втором месте идут военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. А среди отстающих работники торговли и общественного питания. Тревожный сигнал для завсегдатаев общепита.

Лучше всего граждане знают семейное право, хуже всего отвечали на вопрос по уголовному законодательству и жилищному праву

- В целом диктант прошел на высоком уровне, - отметил Владимир Груздев. - Одна из приоритетных задач Ассоциации юристов России - правовое просвещение граждан. Но для этого мы должны видеть четкую картину, как сейчас в реальности обстоят дела с правовой грамотностью. Знают ли люди законы? Ориентируются ли в государственных институтах, понимают ли, в каких ситуациях куда следует обращаться за защитой?

Он напомнил, что в этом году 12 декабря мы отмечаем 25-летие Конституции, и диктант был посвящен юбилею Основного Закона. Действующая Конституция впервые в истории страны закрепила приоритет прав и свобод человека. Исследования показывают, что граждане неплохо знают свои конституционные права, но важно еще и знать, как их защищать правовыми методами.

А в рамках правового диктанта в перспективе регионы смогут бороться за звание правовой столицы России. Как сообщил председатель "Деловой России" Андрей Назаров, такая идея сейчас прорабатывается. Претендовать на почетный статус смогут регионы, где диктант написали лучше всего.

Но каждый год региону-победителю придется отстаивать свой статус в ходе очередного правового диктанта или передавать звание в другой край, где за год жители подтянули свои правовые знания.

"В следующем году будем модернизировать правовой диктант, чтобы он на самом деле был Всероссийским во всех смыслах по количеству вовлеченных людей", - сказал Андрей Назаров.