Президент Беларуси предложил снять ограничения для спортсменов СГ

Перспективы спортивного взаимодействия президент затронул на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым в белорусской столице, сообщает пресс-служба Лукашенко. Кстати, эти вопросы будут и в центре внимания на совместном двухдневном заседании коллегий Министерства спорта СГ 11-12 декабря.
Президент выступает, в том числе, и за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Он поблагодарил министра за то, что существует "движение в приравнивании белорусов к россиянам. По хоккею вроде бы решили проблему, надо двигаться и по другим видам спорта".
Белорусский руководитель сослался на разговор со своим российским коллегой, в ходе которого он предлагал Владимиру Путину не оглядываться в данном вопросе на реакцию других государств. "Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - высказал свою позицию Лукашенко.
На встрече у президента обсуждалось и сотрудничество в рамках Союзного государства для подготовки спортсменов на спортивных объектах двух стран, в том числе к летним Олимпийским играм в Японии. Лукашенко подчеркнул, что российские атлеты при необходимости всегда могут тренироваться в Беларуси.
Министерство спорта и туризма РБ, отмечалось в ходе беседы у главы Беларуси, ведет работу с российскими партнерами по снятию установленных ограничений для белорусских граждан. По распоряжению российского министерства лимит легионеров в водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби, хоккее с мячом и баскетболе уже увеличен с семи до восьми спортсменов. А с сентября сняты ограничения на участие и хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях.
В минувшем месяце появились и проекты по снятию ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному поло, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу. После обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы документы будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.
На двухдневном заседании коллегий предстоит обсудить и вопросы сотрудничества в контексте подготовки к II Европейским играм летом будущего года, российский опыт по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, проведение спартакиады СГ для детей и юношества. А по итогам заседания планируется подписать программу сотрудничества на ближайшие два года. Она будет включать комплекс мер по развитию взаимовыгодных контактов в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений.