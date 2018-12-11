Президент Беларуси предложил снять ограничения для спортсменов СГ

Успехи российских спортсменов на последних международных стартах искренне впечатлили белорусского лидера. Он не скрывает, что если на соревнованиях не выступают белорусы, то всегда болеет за команду России. "Вы просто молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта. Дай бог, чтобы у лыжников так и дальше было, как на первых этапах", - пожелал глава государства.

Перспективы спортивного взаимодействия президент затронул на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым в белорусской столице, сообщает пресс-служба Лукашенко. Кстати, эти вопросы будут и в центре внимания на совместном двухдневном заседании коллегий Министерства спорта СГ 11-12 декабря.

Президент выступает, в том числе, и за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Он поблагодарил министра за то, что существует "движение в приравнивании белорусов к россиянам. По хоккею вроде бы решили проблему, надо двигаться и по другим видам спорта".

Белорусский руководитель сослался на разговор со своим российским коллегой, в ходе которого он предлагал Владимиру Путину не оглядываться в данном вопросе на реакцию других государств. "Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - высказал свою позицию Лукашенко.

На встрече у президента обсуждалось и сотрудничество в рамках Союзного государства для подготовки спортсменов на спортивных объектах двух стран, в том числе к летним Олимпийским играм в Японии. Лукашенко подчеркнул, что российские атлеты при необходимости всегда могут тренироваться в Беларуси.

Министерство спорта и туризма РБ, отмечалось в ходе беседы у главы Беларуси, ведет работу с российскими партнерами по снятию установленных ограничений для белорусских граждан. По распоряжению российского министерства лимит легионеров в водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби, хоккее с мячом и баскетболе уже увеличен с семи до восьми спортсменов. А с сентября сняты ограничения на участие и хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях.

В минувшем месяце появились и проекты по снятию ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному поло, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу. После обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы документы будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.

На двухдневном заседании коллегий предстоит обсудить и вопросы сотрудничества в контексте подготовки к II Европейским играм летом будущего года, российский опыт по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, проведение спартакиады СГ для детей и юношества. А по итогам заседания планируется подписать программу сотрудничества на ближайшие два года. Она будет включать комплекс мер по развитию взаимовыгодных контактов в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений.