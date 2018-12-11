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11.12.2018 13:46
Рубрика: Культура

Путин назвал Солженицына настоящим патриотом России

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин

Президент России Владимир Путин во вторник приехал на открытие памятника Александру Солженицыну. Президент назвал 100-летие писателя значимым событием для всей страны. "Самое главное, что голос Александра Исаевича по-прежнему звучит, его мысли и идеи находят отклик в умах и сердцах людей", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил безграничную любовь Солженицына к России. Путин обратил внимание на то, что писатель даже в изгнании никому не позволял говорить плохо о своей родине.

Фото: Reuters
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"Будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Солженицын был не только писателем и мыслителем, но и фронтовиком, "истинным, настоящим патриотом России".

Глава государства отметил "исключительную принципиальность Александра Солженицына, который никогда и никому не стремился быть удобным".

Фото: Из семейного архива Солженицыных
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Путин указал на то, что Солженицын "четко разделял подлинную, настоящую народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей".

Президент подчеркнул, что Солженицын "направлял свое слово на то, чтобы найти пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю тяжелейшие, драматические испытания больше никогда не повторились, чтобы наш многонациональный народ жил в достоинстве и справедливости". "Так он видел свою миссию, свою цель, смысл своего служения", - сказал президент.

Выступая на церемонии Владимир Путин также выразил слова особой признательности вдове писателя Наталии Солженицыной "за ее неустанный труд и поистине неоценимый вклад в сохранение наследия" автора.

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