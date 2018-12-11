Владимир Путин назвал Солженицына настоящим патриотом России и призвал популяризировать его творчество, приобщать молодежь к чтению книг писателя. Президент во вторник принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну.

В день столетия со дня рождения писателя памятник открылся на названной в его честь улице в сквере в Таганском районе Москвы. На постаменте изображены два любимых персонажа Солженицына - Матрена из "Матрениного двора" и Иван Денисович из "Одного дня Ивана Денисовича".

Президент на церемонии открытия памятника назвал 100-летие Солженицына значимым событием для всей страны. "Самое главное, что голос Александра Исаевича по-прежнему звучит, его мысли и идеи находят отклик в умах и сердцах людей", - сказал Путин. По словам президента, это дата не только день памяти и уважения, но и повод вновь обратить свое внимание к литературному, общественному и философскому наследию писателя, "которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным и для нас - для России, да и для всего мира". В своей речи глава государства отдельно отметил безграничную любовь Солженицына к России. Президент обратил внимание на то, что писатель даже в изгнании никому "не позволял зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии".

Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Солженицыным. "Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество", - рассказал президент. Глава государства указал на то, что Солженицын "четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей".

Путин подчеркнул, что Солженицын был не только писателем и мыслителем, но и фронтовиком, "истинным, настоящим патриотом России". Президент также отметил "исключительную принципиальность Александра Солженицына, который никогда и никому не стремился быть удобным". Все это получило отражение в его литературных и публицистических трудах, в общественной деятельности писателя. По словам президента, Солженицын открыто и последовательно отстаивал свои взгляды и убеждения, "доказывал безусловную ценность нравственных законов, на которых зиждется здоровье любого общества".

По мнению президента, лучший способ сохранить память об Александре Солженицыне - это приобщить молодое поколение читателей к его литературному наследию

Глава государства напомнил, что Солженицын "направлял свое слово на то, чтобы найти пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю тяжелейшие, драматические испытания больше никогда не повторились, чтобы наш многонациональный народ жил в достоинстве и справедливости".

По мнению президента, лучший способ сохранить память об Александре Солженицыне - это приобщить молодое поколение читателей к его литературному наследию. "Популяризация его творчества, создание условий, чтобы к нему сумели приобщиться новые, молодые читатели - лучшее, что мы можем и должны сделать для сбережения памяти о нем", - сказал Владимир Путин.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский, выступая на церемонии открытия памятника, обратил внимание на то, что в эти дни в десятках регионов России и за рубежом проходит много мероприятий "не по указанию властей, а которые просто осуществляются людьми, любящими творчество Александра Исаевича, людьми, которых продолжают волновать его произведения, его публицистические произведения, которые сверяют с его мыслями свою жизненную позицию". Он рассказал, что около года назад начался процесс по проведению открытого конкурса на проект памятника Солженицыну. "И вы знаете, ведь поступило около 70 проектов из самых разных регионов Российской Федерации: не только из Москвы и Московской области - из Санкт-Петербурга, Орла, Белгорода, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока. И это уже говорит само за себя", - отметил Сеславинский.

Сеславинский напомнил, что конкурс проводился Союзом архитекторов Москвы, проходила выставка, шло обсуждение различных проектов, и в результате выиграл проект известного архитектора, председателя Союза художников, скульптора Андрея Ковальчука. "Мы благодарим всех, кто принимал участие в этих мероприятиях", - сказал глава Роспечати.

Вдова писателя Наталия Солженицына отметила, что памятник позволит писателю и после смерти, как и при жизни, крепко стоять на родной земле. Она также обратила внимание на то, что на постаменте с разных сторон изображены два персонажа писателя - Иван Денисович (герой "Одного дня Ивана Денисовича") и Матрена (из "Матрениного двора") - "та праведница, без которой не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша". Она призвала беречь своих праведников. "Их и сейчас много, они есть, они тихие, незаметные", - пояснила вдова писателя. Она также указала на то, что мир сейчас сошел с ума и люди убивают друг друга, держат друг друга в нищете, голоде, в других тяжелых обстоятельствах. "И поэтому "день Ивана Денисовича" еще не кончился, и мы с вами все должны это помнить, смотреть вокруг себя открытыми глазами, и если видим, что Ивану Денисовичу можно руку протянуть и помочь, то каждый из нас должен это делать", - призвала вдова писателя.

Напомним, что в 2014 году Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Александра Солженицына, а в сентябре 2017 года Мосгордума одобрила установку памятника писателю, хотя по этому поводу в городском парламенте прошли жесткие дискуссии.

Утрата

В Москве простились с Людмилой Алексеевой

Во вторник в Москве в Центральном доме журналиста прошла церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Она ушла из жизни в субботу на 92-м году жизни. Проститься с правозащитницей приехал и президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу покойной и выразил соболезнования ее родственникам. На церемонию прощания также пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель СПЧ Михаил Федотов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, ее коллеги по совету и Московской Хельсинкской группе, а также другие общественные деятели и политики.