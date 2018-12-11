Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач

Реализация национальных проектов, масштабные преобразования в России должны идти рука об руку с развитием общества и повышением зрелости государства. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое во вторник, 11 декабря, проходит в Кремле.

Совет собрался в обновленном составе, который в начале декабря был утвержден президентским указом. По традиции в него вошла и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, но это было первое заседание, которое прошло без нее. 8 декабря старейшая российская правозащитница ушла из жизни. Заседание президент начал с минуты молчания в память о ней.

"Думаю, каждый из вас со мной согласится, что это был светлый, мужественный и сильный человек, - отметил Владимир Путин, говоря о Людмиле Алексеевой. - Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть". По его словам, Алексеева, которая долгие годы работала в составе СПЧ, многое сделала для того, чтобы совет стал авторитетной структурой. "И многое сделала для страны", - подчеркнул он.

В своем вступительном слове президент напомнил о масштабных национальных проектах, реализация которых, заметил Путин, должна идти рука об руку с развитием общества и с повышением зрелости государства.

"Нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами", - заявил Путин. Он назвал ключевой ориентир изменений - повышение уровня и качества жизни людей, рост экономики, развитие науки, передовых технологий, достижение здесь конкретных результатов, которое должно быть использовано на благо граждан страны.

Сказал президент и о миссии совета: "Ключевой для совета вопрос - содействие развитию гражданского общества". По его оценке, само общество стало активнее за последние годы. И совет должен оставаться площадкой для обсуждения любых, в том числе резонансных, тем, подчеркнул Путин.