Новости

Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте 11.12.2018
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 11.12.2018
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 11.12.2018
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 11.12.2018
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 11.12.2018
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 11.12.2018
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 11.12.2018
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 11.12.2018
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 11.12.2018
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 11.12.2018
Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери 11.12.2018
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 11.12.2018
Новогодние традиции Rolex: спонсорство праздничных концертов 11.12.2018
Ледовое шоу "Аленький цветочек" с Татьяной Навкой: новогодняя премьера 11.12.2018
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 23:15
Рубрика: Власть

Разговор о делах

Президент призвал сделать системной защиту соотечественников за рубежом
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Столичный выпуск №7742 (279)
"Наша общая задача - отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара", - заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое во вторник прошло в Кремле. Президент также считает необходимым усилить контроль правозащитников за системой исполнения наказаний.

Совет собрался в обновленном составе, который в начале декабря был утвержден президентским указом. По традиции в него вошла и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, но это было первое заседание, которое прошло без нее. 8 декабря старейшая российская правозащитница ушла из жизни. Заседание президент начал с минуты молчания в память о ней.

В коротком вступительном слове он напомнил о масштабных национальных проектах, реализация которых, заметил Путин, должна идти рука об руку с развитием общества и с повышением зрелости государства. "Нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами", - заявил Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии

Сказал президент и о миссии совета: "Ключевой для совета вопрос - содействие развитию гражданского общества". По его оценке, само общество стало активнее за последние годы. И совет должен оставаться площадкой для обсуждения любых, в том числе резонансных, тем, подчеркнул Путин, после чего передал слово правозащитникам и практически каждое их предложение прокомментировал.

Так, президент согласился с необходимостью усилить контроль правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом говорил Михаил Федотов, который сохранил должность главы СПЧ и в новом составе. Он же предложил вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и создавать культуру свободы собраний "без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов".

"По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", - не возражал Путин. В то же время он обратил внимание на слова Федотова о том, что Людмила Алексеева и тут "умела находить компромисс". "Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать", - заметил президент. Можно подумать и над совершенствованием действующей системы помилования. В этой работе должны принимать участие региональные омбудсмены, согласен Путин.

Президент выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной

Кроме того, президент призвал поставить на системную основу защиту соотечественников за рубежом. Создать механизм координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников предложил член СПЧ Александр Брод. По его словам, за рубежом россияне сталкиваются с различными видами дискриминации, включая высылки российских дипломатов, аресты и обыски журналистов.

Фото: РИА Новости
Путин обсудил с Потаниным экологию моногородов

Президент согласился. "Эта работа не поставлена на системную основу", - констатировал Путин. "Всё, что вы предложили, - надо это проработать системно", - заявил президент. В частности, он выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной, которой грозит 15 лет тюрьмы. "За что?!" - недоуменно спросил он. Путин признался, что, когда впервые услышал об этом деле, опросил руководителей спецслужб: "Кто такая?" Выяснилось, что "никто о ней вообще ничего не знает". "Единственное, где о ней кто-то что-то знает, это в Совете Федерации, она там у кого-то замом что ли работала. Всё. И ей за это 15 лет может быть назначено? Это вообще что такое?" - продолжал Путин.

Президент также прокомментировал дело правозащитника Льва Пономарева, который получил 16 суток административного ареста. Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе отметил, что свою последнюю подпись Людмила Алексеева поставила под коллективным заявлением совета в поддержку Льва Пономарева, которого за перепост сообщения "осудили как хулигана". Владимир Путин ответил, что ему трудно, просто невозможно сейчас в разговоре ставить под сомнение справедливость принятого судом решения. Президент обещал поручить генпрокурору Юрию Чайке "посмотреть повнимательнее" на это резонансное дело.

Президент дал понять, что ждал этого вопроса от правозащитников. "Но что я увидел из той справки, которую прочитал, - речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", - сказал он. "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - продолжил Путин. Он напомнил, что Людмила Алексеева умела находить компромиссы и договаривалась с властями о том, чтобы митинги и другие массовые мероприятия были согласованными. "Мне кажется, нужно к этому стремиться всем", - подчеркнул Путин.

Путин обещал поручить генпрокурору Юрию Чайке «посмотреть повнимательнее» на дело Пономарева

Николай Сванидзе также рассказал про дело движения "Нового величия", в основу дела, по его словам, могла лечь провокация. "И уже очень тяжелые последствия для здоровья молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя. Есть на руках медицинские документы, они производят впечатление", - добавил он. Президент обещал разобраться и в этом, отметив, что его беспокоит возможное нарушение прав подростков.

Еще один член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин предложил ввести в Уголовный кодекс статью "пытки" (сейчас, по его словам, ответственность "размазана по трем статьям УК" в разных разделах) и сформировать спецподразделение в СК, которое бы занималось расследованием случаев пыток в местах лишения свободы. Президент однозначного ответа не дал, но поддержал в том, что бороться с такими явлениями необходимо. "В целом, конечно, здесь нужна система действий... Проблем много, и их, конечно, нужно решать", - заявил глава государства.

Власть Работа власти Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ