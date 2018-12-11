"Наша общая задача - отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара", - заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое во вторник прошло в Кремле. Президент также считает необходимым усилить контроль правозащитников за системой исполнения наказаний.

Совет собрался в обновленном составе, который в начале декабря был утвержден президентским указом. По традиции в него вошла и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, но это было первое заседание, которое прошло без нее. 8 декабря старейшая российская правозащитница ушла из жизни. Заседание президент начал с минуты молчания в память о ней.

В коротком вступительном слове он напомнил о масштабных национальных проектах, реализация которых, заметил Путин, должна идти рука об руку с развитием общества и с повышением зрелости государства. "Нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами", - заявил Путин.

Сказал президент и о миссии совета: "Ключевой для совета вопрос - содействие развитию гражданского общества". По его оценке, само общество стало активнее за последние годы. И совет должен оставаться площадкой для обсуждения любых, в том числе резонансных, тем, подчеркнул Путин, после чего передал слово правозащитникам и практически каждое их предложение прокомментировал.

Так, президент согласился с необходимостью усилить контроль правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом говорил Михаил Федотов, который сохранил должность главы СПЧ и в новом составе. Он же предложил вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и создавать культуру свободы собраний "без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов".

"По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", - не возражал Путин. В то же время он обратил внимание на слова Федотова о том, что Людмила Алексеева и тут "умела находить компромисс". "Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать", - заметил президент. Можно подумать и над совершенствованием действующей системы помилования. В этой работе должны принимать участие региональные омбудсмены, согласен Путин.

Президент выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной

Кроме того, президент призвал поставить на системную основу защиту соотечественников за рубежом. Создать механизм координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников предложил член СПЧ Александр Брод. По его словам, за рубежом россияне сталкиваются с различными видами дискриминации, включая высылки российских дипломатов, аресты и обыски журналистов.

Президент согласился. "Эта работа не поставлена на системную основу", - констатировал Путин. "Всё, что вы предложили, - надо это проработать системно", - заявил президент. В частности, он выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной, которой грозит 15 лет тюрьмы. "За что?!" - недоуменно спросил он. Путин признался, что, когда впервые услышал об этом деле, опросил руководителей спецслужб: "Кто такая?" Выяснилось, что "никто о ней вообще ничего не знает". "Единственное, где о ней кто-то что-то знает, это в Совете Федерации, она там у кого-то замом что ли работала. Всё. И ей за это 15 лет может быть назначено? Это вообще что такое?" - продолжал Путин.

Президент также прокомментировал дело правозащитника Льва Пономарева, который получил 16 суток административного ареста. Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе отметил, что свою последнюю подпись Людмила Алексеева поставила под коллективным заявлением совета в поддержку Льва Пономарева, которого за перепост сообщения "осудили как хулигана". Владимир Путин ответил, что ему трудно, просто невозможно сейчас в разговоре ставить под сомнение справедливость принятого судом решения. Президент обещал поручить генпрокурору Юрию Чайке "посмотреть повнимательнее" на это резонансное дело.

Президент дал понять, что ждал этого вопроса от правозащитников. "Но что я увидел из той справки, которую прочитал, - речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", - сказал он. "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - продолжил Путин. Он напомнил, что Людмила Алексеева умела находить компромиссы и договаривалась с властями о том, чтобы митинги и другие массовые мероприятия были согласованными. "Мне кажется, нужно к этому стремиться всем", - подчеркнул Путин.

Путин обещал поручить генпрокурору Юрию Чайке «посмотреть повнимательнее» на дело Пономарева

Николай Сванидзе также рассказал про дело движения "Нового величия", в основу дела, по его словам, могла лечь провокация. "И уже очень тяжелые последствия для здоровья молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя. Есть на руках медицинские документы, они производят впечатление", - добавил он. Президент обещал разобраться и в этом, отметив, что его беспокоит возможное нарушение прав подростков.

Еще один член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин предложил ввести в Уголовный кодекс статью "пытки" (сейчас, по его словам, ответственность "размазана по трем статьям УК" в разных разделах) и сформировать спецподразделение в СК, которое бы занималось расследованием случаев пыток в местах лишения свободы. Президент однозначного ответа не дал, но поддержал в том, что бороться с такими явлениями необходимо. "В целом, конечно, здесь нужна система действий... Проблем много, и их, конечно, нужно решать", - заявил глава государства.