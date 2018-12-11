Путин: Работа по увековечиванию наследия Солженицына продолжается

Владимир Путин во вторник провел встречу в Кремле с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Президент рассказал о том, что работа по увековечиванию творческого и общественного наследия Александра Солженицына продолжается.

"Наталья Дмитриевна, я начну, наверное, с того, о чем уже сегодня говорили - в день столетия Александра Исаевича - продолжаем работу по увековечиванию его памяти. И собственно говоря, прежде всего речь идёт о его наследии, и творческом наследии, и политическом, общественном”, - обратился он к вдове писателя.

Путин также назвал "замечательным” памятник, открытый в этот день Солженицыну.

"Памятник, по-моему, замечательный, просто произведение искусства настоящее”, - оценил глава государства.

Президент обратил внимание, что этот памятник отражает характер мыслителя.

"И внешнее сходство очень хорошее. И в самой фигуре характер есть", - сказал Путин.

Наталья Солженицына принесла на встречу с президентом две книжки.

"Одна - "тихий" Солженицын, такие кроткие - некоторые называют их стихотворениями в прозе, - скорее, коротенькие философские притчи. А другая - недавно я составила сборничек, - это, наоборот, "громкий" Солженицын, политический Солженицын. Который говорил, что он никому не позволял Россию обижать, и стал неугоден и там тоже, естественно”, - пояснила вдова писателя.

Владимир Путин, открыв наугад страницу, прочитал: "Не в силе Бог, а в правде".

"Тут известное наше”, - заметил он.

Вдова писателя выразила надежду, что Солженицын еще пригодится России.

"Да, это вот от тихого такого до громкого Солженицына, который, я надеюсь, ещё пригодится России, потому что он много изучал, как была устроена наша государственность", - отреагировала вдова писателя.