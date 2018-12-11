Путин вручит госпремии и придет на прием в честь юбилея Конституции

Завтра, 12 декабря, в Кремле глава государства проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". Речь пойдет о подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и работе по увековечению памяти погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент вручит госпремии за выдающиеся достижения в правозащитной (лауреат - председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев) и благотворительной деятельности (Лев Амбиндер, глава фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд").

После чего Владимир Путин примет участие в торжественном приеме в честь празднования 25-летия принятия Конституции. Приглашены правительственные чиновники, сенаторы и депутаты, судьи, региональные чиновники, представители конфессий, общественных объединений, научных и образовательных организаций.