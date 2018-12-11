Путин выразил недоумение в связи с преследованием россиянки Бутиной в США

Владимир Путин призвал поставить на системную основу защиту прав россиян и соотечественников за рубежом. Он, в частности, выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.

На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле член СПЧ Александр Брод предложил создать международную организацию по защите прав россиян и соотечественников за пределами России.

"Стоит поставить вопрос о действующем на постоянной основе механизме координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников", - сказал Брод. По его словам, за рубежом россияне сталкиваются с различными видами дискриминации, включая высылки российских дипломатов, аресты и обыски журналистов.

Президент согласился.

"Эта работа не поставлена на системную основу, не имеет достаточной глубины, не оформлена по-современному", - констатировал Владимир Путин.

"Всё, что вы предложили - надо это проработать системно. Насколько это поможет - трудно сказать, но делать это нужно безусловно", - заявил президент РФ.

В частности, он выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной, которой грозит 15 лет тюрьмы.

"За что?!", - недоуменно спросил он.

Путин признался, что когда впервые услышал об этом деле, опросил руководителей всех российских спецслужб: "Кто такая?". Выяснилось, что "никто о ней вообще ничего не знает".

"Единственное, где о ней кто-то что-то знает - это в Совете Федерации, она там у кого-то замом что ли работала. Всё. И ей за это 15 лет может быть назначено? Это вообще что такое?", - продолжал Путин.

Он также вспомнил о задержании в Норвегии сотрудника аппарата Совета Федерации, которого "задержали и отпустили потом". Говоря о фактах нарушения прав человека за рубежом, президент также упомянул о случаях стрельбы сотрудниками полиции по беззащитным людям, включая женщин.