Бывший московский участковый приговорен к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил сегодня бывшего столичного участкового уполномоченного полиции Алексея Житнюка к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела поступили в суд под грифом "совершенно секретно".

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что осужденный признан виновным в совершении преступления по статье 275 УК РФ "госизмена". Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того Житнюк лишен по решению суда специального звания - старший лейтенант полиции.

По версии следствия, недавно осужденный в Москве за шпионаж в пользу НАТО норвежец Фруде Берг получал от Житнюка документы, содержащие секретные сведения. И передавал Центральному разведывательному управлению США. Это были закрытые сведения о Военно-морском флоте России.

Житнюк, которому исполнилось 24 года, был завербован несколько лет назад представителями американских спецслужб и занялся по заданию ЦРУ сбором информации о российском ВМФ. В основном его интересовал Северный флот. В то время, после окончания академии МВД, он работал участковым уполномоченным полиции по московскому району Северное Медведково. Житнюк был задержан в результате спецоперации, в ходе которой был установлен факт передачи им норвежским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Согласно материалам дела, Житнюк ранее уже был судим. Правда, за что именно не уточняется.