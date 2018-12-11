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11.12.2018 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший московский участковый приговорен к 13 годам колонии за госизмену

Текст: Владимир Полетаев

Мосгорсуд приговорил сегодня бывшего столичного участкового уполномоченного полиции Алексея Житнюка к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела поступили в суд под грифом "совершенно секретно".

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила, что осужденный признан виновным в совершении преступления по статье 275 УК РФ "госизмена". Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того Житнюк лишен по решению суда специального звания - старший лейтенант полиции.

Фото: МВД РФ
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По версии следствия, недавно осужденный в Москве за шпионаж в пользу НАТО норвежец Фруде Берг получал от Житнюка документы, содержащие секретные сведения. И передавал Центральному разведывательному управлению США. Это были закрытые сведения о Военно-морском флоте России.

Житнюк, которому исполнилось 24 года, был завербован несколько лет назад представителями американских спецслужб и занялся по заданию ЦРУ сбором информации о российском ВМФ. В основном его интересовал Северный флот. В то время, после окончания академии МВД, он работал участковым уполномоченным полиции по московскому району Северное Медведково. Житнюк был задержан в результате спецоперации, в ходе которой был установлен факт передачи им норвежским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Согласно материалам дела, Житнюк ранее уже был судим. Правда, за что именно не уточняется.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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