Два человека пострадали во время пожара на фабрике под Москвой

Два человека пострадали во время пожара в Щелковском районе Подмосковья. Оба - работники горящего склада, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило о трех пострадавших.

Пожару на мебельной фабрике присвоен повышенный уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась с 800 до 1 000 квадратных метров. К фабричному складу стянуты 22 пожарные машины, задействовано более 70 спасателей.

По последним данным, пожар удалось локализовать.