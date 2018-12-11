Глеб Панфилов в январе продолжит съемки фильма по книге Солженицына

Новости

Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с Витебской птицефабрики 09:55
В московском метро произошел сбой на двух ветках 09:49
Одной из попавших в ДТП в Бурятии машин управлял полицейский 09:45
АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи Lada Vesta из-за шин 09:45
В Екатеринбург привезли трофеи сирийской армии 09:38
Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию 09:30
В Омске пенсионер на иномарке сбил четырех пешеходов 09:23
В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком 09:15
Как поедет "Жигуль", если на него поставить второй руль 09:03
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века 08:46
СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа 08:24
На помощь отшельнице Агафье Лыковой из Кемерова вылетит вертолет 08:24
Футболисту Кержакову и его жене велели обследоваться у нарколога 08:02
Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 11280 рублей 07:46
Две монахини проиграли в казино Лас-Вегаса полмиллиона долларов 07:46
На Камчатке завели дело на продавцов, избивших полицейских 07:27
Япония прекратила поиски в районе столкновения военных самолетов США 07:11
Instagram разрешил пользователям отправлять голосовые сообщения 06:51
В Хабаровске 18 детсадовцев заразились кишечной палочкой 06:46
В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж 06:37
СМИ: КНДР считает новые санкции США политической провокацией 06:32
В Малайзии 18 южнокорейских туристов пострадали в ДТП 06:04
Мексика направит 30 миллиардов долларов на решение проблем миграции 05:27
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину 05:22
Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 08:30
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Глеб Панфилов в январе продолжит съемки фильма по книге Солженицына

Текст: Сусанна Альперина
Дата - 100-летие со дня рождения Александра Солженицына - напоминает и о том, что мэтр отечественного кинематографа режиссер Глеб Панфилов проводит съемки полнометражного фильма по мотивам рассказа писателя "Один день Ивана Денисовича". Главную роль в картине играет Филипп Янковский.
Фото: предоставлены кинокомпанией "Вера" Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"
Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"

"Один день Ивана Денисовича" - это не прямая экранизация, но фильм по мотивам рассказа, в котором режиссер и автор сценария Глеб Панфилов дописывает историю солдата Ивана Шухова, рассказывая подробнее о том, как он воевал, как попал в плен и как бежал из него, как очутился в лагере.

Фото: Пресс-служба Большого театра
Большой театр представил оперу "Один день Ивана Денисовича"

Съемки картины начались в начале зимы 2018 года. Первыми были сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино - в тех местах во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Начало съемок картины совпало с наступлением сильнейших морозов в Московской области, что фактически погрузило съемочную группу в "реальную атмосферу" ноября 1941 года, где по сценарию Глеба Панфилова разворачиваются события первых эпизодов фильма.

Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"

Февральский мороз не щадил ни людей, ни машины. Историческую технику времен войны - танки, бронетранспортеры, машины - отогревали по ночам в армейских палатках с тепловыми пушками. Иногда машины не выдерживали тридцатиградусный мороз, и приходилось вызывать дублирующую технику, чтобы не сорвать съемку. Машины застревали в снегу, отказывались ехать. До самой съемочной площадки было не так просто добраться, чтобы не оказаться в снежном плену. В некоторые дни группу и технику приходилось вытаскивать экскаваторами, которые постоянно дежурили на съемочной площадке.

Глеб Панфилов не впервые экранизирует творчество писателя. В 2006 на телеканале "Россия" вышла в эфир снятая Панфиловым первая масштабная экранизация романа "В круге первом", сценарий к которому написал сам Александр Солженицын. Сериал получил ТЭФИ-2006 в номинациях "Лучший фильм", "Лучший оператор", "Лучший художник", "Телесобытие года" и "Лучший сценарий", национальную кинопремию "НИКА" в категории "Лучший телевизионный фильм" и Главный приз на международном фестивале в Биаррице.

Фото: Из семейного архива Солженицыных
Наталия Солженицына: За что любят и ненавидят Александра Исаевича

Спустя 10 лет Глеб Панфилов вновь обратился к прозе Солженицына. И вот что он говорит о новом проекте: "Один день Ивана Денисовича" - это мировой бестселлер начала 60-х. То, что мы делаем - это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах - война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком".

Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"

В начале 2019 года режиссер и его команда вновь продолжат съемки картины "Один день Ивана Денисовича". Зима наступающего года обещает снова быть солнечной и холодной. На январь запланирована работа в Подмосковье - именно там будут снимать лагерные сцены. Фильм выйдет в прокат весной 2020 года - ко Дню Победы. Оператор-постановщик картины - Михаил Хасая, на счету которого такие работы, как "Притяжение", "Проигранное место", "Блокбастер", "Холодный фронт", "Кольца мира" и другие. В ролях, помимо Филиппа Янковского, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и другие.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД
Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века