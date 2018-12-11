Глеб Панфилов в январе продолжит съемки фильма по книге Солженицына

Дата - 100-летие со дня рождения Александра Солженицына - напоминает и о том, что мэтр отечественного кинематографа режиссер Глеб Панфилов проводит съемки полнометражного фильма по мотивам рассказа писателя "Один день Ивана Денисовича". Главную роль в картине играет Филипп Янковский.

"Один день Ивана Денисовича" - это не прямая экранизация, но фильм по мотивам рассказа, в котором режиссер и автор сценария Глеб Панфилов дописывает историю солдата Ивана Шухова, рассказывая подробнее о том, как он воевал, как попал в плен и как бежал из него, как очутился в лагере.

Съемки картины начались в начале зимы 2018 года. Первыми были сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино - в тех местах во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Начало съемок картины совпало с наступлением сильнейших морозов в Московской области, что фактически погрузило съемочную группу в "реальную атмосферу" ноября 1941 года, где по сценарию Глеба Панфилова разворачиваются события первых эпизодов фильма.

Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"

Февральский мороз не щадил ни людей, ни машины. Историческую технику времен войны - танки, бронетранспортеры, машины - отогревали по ночам в армейских палатках с тепловыми пушками. Иногда машины не выдерживали тридцатиградусный мороз, и приходилось вызывать дублирующую технику, чтобы не сорвать съемку. Машины застревали в снегу, отказывались ехать. До самой съемочной площадки было не так просто добраться, чтобы не оказаться в снежном плену. В некоторые дни группу и технику приходилось вытаскивать экскаваторами, которые постоянно дежурили на съемочной площадке.

Глеб Панфилов не впервые экранизирует творчество писателя. В 2006 на телеканале "Россия" вышла в эфир снятая Панфиловым первая масштабная экранизация романа "В круге первом", сценарий к которому написал сам Александр Солженицын. Сериал получил ТЭФИ-2006 в номинациях "Лучший фильм", "Лучший оператор", "Лучший художник", "Телесобытие года" и "Лучший сценарий", национальную кинопремию "НИКА" в категории "Лучший телевизионный фильм" и Главный приз на международном фестивале в Биаррице.

Спустя 10 лет Глеб Панфилов вновь обратился к прозе Солженицына. И вот что он говорит о новом проекте: "Один день Ивана Денисовича" - это мировой бестселлер начала 60-х. То, что мы делаем - это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах - война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком".

Фото: предоставлено кинокомпанией "Вера"

В начале 2019 года режиссер и его команда вновь продолжат съемки картины "Один день Ивана Денисовича". Зима наступающего года обещает снова быть солнечной и холодной. На январь запланирована работа в Подмосковье - именно там будут снимать лагерные сцены. Фильм выйдет в прокат весной 2020 года - ко Дню Победы. Оператор-постановщик картины - Михаил Хасая, на счету которого такие работы, как "Притяжение", "Проигранное место", "Блокбастер", "Холодный фронт", "Кольца мира" и другие. В ролях, помимо Филиппа Янковского, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и другие.