Как повысить качество продуктов в магазинах

Роскачество, учрежденное в 2015 году по распоряжению правительства РФ, за три с половиной года работы исследовало 4214 самых различных товаров, которые можно найти на полках российских магазинов. Из этого внушительного списка нарушения были выявлены в 793, то есть больше чем в 18 процентах проб.

Перед тем как в супермаркете положить в тележку упаковку творога, сметаны или сосисок, российские покупатели давно привыкли вглядываться в срок годности продукта и его состав. Но, как показывают различные мониторинги качества, этого все равно недостаточно: среди покупок могут оказаться и сметана с антибиотиками, и мед с 5-оксиметилфурфуролом. Какие сегодня существуют механизмы, побуждающие производителей работать максимально честно, обсудили в Ярославле участники круглого стола, посвященного качеству и безопасности пищевой продукции.

Жесткий принцип "мягкой силы"

Хлеб из муки более низкого сорта, чем заявлено, творог, сметана, кефир, сыр, колбаса с антибиотиками, рис с живыми жуками, помидоры с грибками и пестицидами, мед с оксиметилфурфуролом, квас с плесенью, филе трески с листериями и кишечной палочкой. Опасные детские кроватки, токсичные футболки, джинсы, которые красятся от дистиллированной воды, автомобильные диски, склонные к деформации… Читаешь соответствующий раздел на портале Роскачества - и поход в обычный продуктовый магазин начинает казаться настоящим испытанием: как найти там правильный, качественный и как минимум безопасный продукт?

- Выявляем занижение жирности продуктов, незаявленные ингредиенты, замену животных жиров растительными, остатки антибиотиков, - рассказал участвовавший в круглом столе руководитель Роскачества Максим Протасов. - Часто возникают микробиологические проблемы: продукт портится по пути от производителя до торговой точки.

По его словам, категории товаров для мониторинга выбираются в первую очередь исходя из потребительского спроса (то есть чем востребованнее продукт, тем он быстрее попадает на исследование), а также по поручениям правительства РФ и предложениям регионов, с которыми подписаны соответствующие соглашения. Причем анализ каждой категории товаров проводится сразу во всей стране, из-за чего эти исследования называют "веерными": сертифицированные эксперты закупают максимально возможное количество образцов продукта, и в обезличенном виде - без сведений о производителе - все они поступают в независимые лаборатории, аккредитованные при Роскачестве. Ну а оттуда потом - либо в общедоступный список качественных товаров, либо в перечень некачественных. И тут уже со всеми торговыми марками, товарными знаками и адресами производств.

По закону контролирующие органы должны предупреждать о своих проверках за три дня

- Мы еженедельно проводим испытания, уже более ста товарных категорий разобрали и рассказали о результатах нашим гражданам, потому что это самый важный инструмент "мягкой силы", - уверен Максим Протасов. - И статистика розничных сетей доказывает, что после того, как мы доводим результаты исследований через наше мобильное приложение, портал или СМИ до потребителей, меняется динамика спроса. Лучшие товары начинают пользоваться большим спросом, худшие уходят с рынка. Благодаря тому, что торговые сети реагируют и снимают эти товары с полок, производственники исправляются. Уже более 30 процентов производителей, например, молочных продуктов, которым мы сообщили о найденных у них недочетах, усилили контроль за сырьем либо внедрили у себя технологические новации.

Потребитель-контролер

Помимо Роскачества, свой мониторинг пищевой продукции традиционно проводят региональные управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора, органы местного самоуправления. В Ярославской области в этот перечень входят еще и общественники. Правда, результаты лабораторных исследований у всех участников этого процесса различны. Например, по словам руководителя ярославского управления Россельхознадзора Александра Лептюхова, из 504 проб молока и молочной продукции, отобранных на территории региона за одиннадцать месяцев 2018 года, с нарушениями оказалась 151. Из 188 мясных проб - сальмонеллы, листерии, превышение кадмия, антибиотики, прочие вредные "ингредиенты" найдены в одиннадцати.

У регионального Роспотребнадзора картина более радужная. По словам заместителя руководителя управления Бориса Малицкого, на микробиологические показатели за девять месяцев года исследовано около 13 тысяч проб, из которых гигиеническим нормативам не соответствовали всего 146. По физико-химическим показателям требованиям не отвечали 17 проб из отобранных 3758.

А вот Ярославский институт качества сырья и пищевых продуктов, который мониторил молочные продукты в сентябре-2018 в тандеме с областным обществом по защите прав потребителей, пришел к выводу, что примерно половина продаваемой в регионе "молочки" не соответствует стандартам, заявленным на этикетках.

- Общественные организации сегодня стали нашими прямыми помощниками, - говорит председатель комитета потребрынка, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Ярославской области Валентина Шишина. - По закону контролирующие органы, в том числе и органы местного самоуправления, должны предупреждать о своих проверках за три дня, поэтому эффект внезапности пропадает. И мы сегодня выработали схему совместно с общественными организациями: они защищают интересы неопределенного круга лиц, делают закупки без предупреждения, поэтому процесс выявления некачественной продукции проходит более результативно.

Сами общественники полагают, что главное в борьбе с продукцией сомнительного качества - достоверная и полная информация о товаре. Если потребитель будет ею обладать, он сам выберет, что ему покупать. Потому что большая часть нарушений все-таки связана с несоответствием информации на упаковке ее содержимому.

- Мы хотим обучать потребителей: чтобы у нас в каждом муниципальном районе были активные группы, отслеживающие продукцию ненадлежащего качества, поддержанные экспертами Роспотребнадзора и департамента АПК, - поделилась планами председатель общества по защите прав потребителей Светлана Чижова. - Десять районов уже включились в работу. Ведь с чем мы сталкиваемся: пока пишутся претензии, идут судебные дела, продукт уже продан. Но когда у нас будут грамотные потребители на местах, думаю, реализовать некачественный товар будет сложнее.

Стандарты новые - привычки старые

При этом специалисты напомнили, что качество сметаны или сыра обеспечивают не предприятия, где их изготовили, а фермы. Например, животные болеют, их лечат, и не очень добросовестный поставщик может пустить в дело молоко с остатками лекарственных препаратов.

- Качество готового продукта невозможно обеспечить без качественного сырья, - убеждена директор Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия Елена Топникова. - Все в связке, в цепочке. Это и соблюдение всех стадий технологического процесса, и регулирование при производстве для получения необходимого состава и физико-химических свойств продукта. И, конечно, обеспечение сохранности качества уже в цепочке от производителя до потребителя.

Общественники полагают, что главное - достоверная полная информация о товаре

По словам Топниковой, принятый документ о максимально допустимых остаточных уровнях лекарственных средств, которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции, содержит 72 препарата. Но для их выявления требуются сложные методы исследования, которые не могут себе позволить сельхозпроизводители, поставляющие молоко на предприятия. Поэтому главным гарантом качества сырья пока остается соблюдение срока выведения лекарственных препаратов из организма животного после лечения.

- У нас есть технический регламент Таможенного союза, есть межгосударственный стандарт, требования достаточно жесткие - практически на уровне европейских. Но пока не все наши сельхозпроизводители готовы по нему работать, - говорит Елена Топникова. - Многие работают по российскому стандарту, где есть дифференцирование требований по сырью, поэтому далеко не все молоко у нас идет высшим сортом, который может обеспечить выпуск качественных и безопасных продуктов.

Кстати, сыр тоже может получиться далеко не из любого молока, а только из так называемого сыропригодного. Но стандарта на него, увы, до сих пор нет.

- Сейчас уже на многих площадках обсуждается вопрос о разработке стандарта на сыропригодное молоко. Свои предложения в план стандартизации мы тоже подавали, но с каждым годом такие проекты, к сожалению, финансируются все меньше, - сетует руководитель НИИ маслоделия и сыроделия. - Здесь нужно объединять усилия - и наши, и бизнеса, и департаментов сельского хозяйства регионов, заинтересованных в развитии сыроделия на своих территориях.

Комментарии

Людмила Маницкая, председатель совета - директор Молочного союза России:

- Меня очень радует, что наконец-то качество и безопасность продукции выходит на передний план. Пришло понимание, что с начала введения санкций отрасль пыталась двигаться вперед семимильными шагами, не обращая внимания на потребителей, на качество, не брезговала ничем, в том числе фальсификатом. Это была основная ошибка, стратегическая. Хорошо, что мы начали это понимать.

Эльман Азизов, председатель совета директоров компании по производству мяса птицы:

- Европа 20 лет уходила от использования антибиотиков в кормах. Но когда там запретили кормовые антибиотики, масштаб использования препаратов только увеличился, потому что люди стали для профилактики давать их непосредственно животным. Я считаю, что национальные программы должны касаться не только сальмонеллы, но и антибиотиков.