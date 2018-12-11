Кузнецова назвала "кощунством" попытку выселить онкобольных детей из дома

Сбор подписей жильцами дома на юго-западе Москвы в пользу выселения семей с онкобольными детьми уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала "кощунством и невежеством".

"Не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме. - сказала Кузнецова в интервью RТ.

Детский омбудсмен России подумала даже, что речь идет о "сборе помощи детям". Потом она, когда разобралась в том, что часть жильцов дома "боится заразиться раком от больных детей", поделилась своими эмоциональными переживаниями:

- Неужели в XXI веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно. Это не просто человеческая безграмотность - это черствость, безразличие и невежество, - сказала Кузнецова.

Также действия по скандальному сбору подписей Кузнецова назвала "стыдными". При этом она обратила внимание на то, что ученые и врачи Научного центра имени Димы Рогачева уже заявили, что никакой угрозы обществу онкобольные дети не несут. "Они могут и должны находиться в обществе для лучшей социализации", - заключила омбудсмен.