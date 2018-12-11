Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день

Неизвестные разбили установленную в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мемориальную табличку, посвященную писателю Александру Солженицыну, сообщает РИА Новости.

Табличку в память о визите Нобелевского лауреата Александра Солженицына в Гусь-Хрустальный установили накануне празднования 100-летнего юбилея писателя, который отмечают 11 декабря.

По данным властей, в 1956 году Солженицын посещал город и образцовую комнату хрустального завода.

- Табличка была сделана из бронированного стекла, - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в день векового юбилея писателя выяснилось, что мемориальный знак кто-то разрушил.