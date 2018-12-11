На слушаниях генплана областной столицы владимирцы обвинили городские власти в сговоре со строителями. Понять жителей можно: за два последних десятилетия многие стали свидетелями, как в угоду точечной застройке вырубаются городские леса, а парки превращаются в скверы. Конфликты между жителями и бизнесом зачастую разрешаются в пользу коммерческих структур.

Примерили пояс

Известен случай, когда в подобной ситуации пострадал даже высокий чин областного уровня. Рабочие стали вырубать сосновый лес перед его коттеджем. После звонка сверху разбираться приехали сотрудники горадминистрации. Пригрозили нарушителям статьей 260 УК РФ, которая карает лишением свободы до двух лет за незаконную Вырубку зеленых насаждений. Те представили чиновникам документы на право владения участком. В прокуратуре ответили: собственники закон не нарушили, а вот вас можем привлечь к ответственности за то, что мешаете хозяйственной деятельности.

Словом, в благоприятных для жизни условиях нуждаются все - и народ, и его слуги. Поэтому вступивший в силу с 1 января 2017 года закон № 353-ФЗ от 03.07.2016 "О лесопарковых зеленых зонах", инициированный и подготовленный ОНФ, оказался весьма своевременным. Он позволяет субъектам Федерации создавать лесопарковые защитные пояса. Его суть в придании границ "зеленому щиту" и недопустимости уменьшения его площади. Закон предусматривает компенсации за вырубленный лес и проведение лесовосстановления в кратчайшие сроки.

Созданием "лесопарковых зеленых поясов" (ЛЗП) занялись во всех 85 субъектах РФ. На начало ноября они появились в 34 регионах. Владимира в этом списке нет. Хотя активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта внесли этот вопрос на рассмотрение общественной палаты в начале нынешнего года.

Первое экспертное совещание состоялось еще в июне прошлого года. Была сформирована инициативная группа для подготовки соответствующего ходатайства. Оно - с приложением аэросъемки предполагаемых к включению земельных участков и описанием границ на основе публичной кадастровой карты дважды - в феврале и в апреле этого года - вносилось в Общественную палату Владимирской области. Однако инициаторы получали отказ: мол, материалов для проведения общественных слушаний недостаточно.

Меньше, да лучше

- Общественной палате были представлены кадастровые номера 43 участков общей площадью более 12,5 тысячи гектаров из публичной кадастровой карты, - формулирует позицию ОП руководитель ее комитета по экологии Галина Есякова. - В ходатайстве ОНФ отсутствует мотивированное заключение о целесообразности выделения лесопаркового зеленого пояса вокруг города Владимира в представленных границах. Нет характеристик каждого участка в соответствии с федеральным законом. Получается, в ОНФ что-то "нахватали", а в целом ситуацию не проанализировали. Мы против такого подхода.

Трения возникли и с другими участниками обсуждения. На первых порах единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области выступила против включения в "зеленый щит" парка Дружбы на том основании, что эта природная зона и так уже охраняется законом. Не согласился с предложением "фронтовиков" и департамент лесного хозяйства, посчитавший, что 90 процентов площадей и без того являются неприкосновенными землями гослесфонда.

Отсутствует городская программа развития зеленых территорий

- Противники нашего подхода плохо знают законодательство, - считает член регионального штаба ОНФ Дмитрий Жученко. - Говорят, зачем нам это, если есть охранные обязательства? Но "зеленый щит" накладывает более строгие ограничения. Он может стать гарантией того, что эти участки леса сохранятся для потомков. А если кто-то решит превратить лес в свою собственность, будет огромный общественный резонанс.

Не удивительно, что попытка работы на перспективу натолкнулась на сопротивление и непонимание. Ведь слабым местом генплана Владимира долгие годы остается озеленение. Отсутствует городская программа развития зеленых территорий. Нет областного закона, который бы регламентировал все вопросы, касающиесязеленых зон: их учета, развития, защиты от изъятия. В итоге компромисса из площади "зеленого пояса", предложенного ОНФ, администрация отвергла семь тысяч гектаров, но предложила добавить 18 тысяч в сельских поселениях Шепелево, Никулино, Лунево и Сельцо. Предложение поступило в заксобрание.

Цифры лукавят?

Много или мало зеленых насаждений во Владимире? Конкретной статистики нет. Цифры варьируются - от трех до 30 квадратных метров на человека.

- Площадь Владимира вместе с прилегающими населенными пунктами составляет 30800 гектаров, из них 11520 - площадь озеленения, то есть 37 процентов от общей, - рассказывает начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Сергей Сухопаров. - В том числе площадь озеленения улично-дорожной сети составляет 105 гектаров, парки, сады, бульвары занимают 82 гектара, городские леса - 646… Владимир со всех сторон окружен лесами. И если поделить все это на численность населения, получится 30 квадратных метров. Целый сквер на одного жителя!

Таким образом, с зелеными насаждениями в областном центре все в порядке и никакие защитные пояса ему не нужны? У заслуженного эколога России Галины Есяковой на этот счет другое мнение.

- В округ Владимир входит 17 населенных пунктов, - поясняет она. - В генплане объединили все прилегающие к ним леса. Но большинство людей живет в городе. А по закону в каждом населенном пункте должно приходиться 16 квадратных метров зелени на жителя. Во Владимире же - всего три квадратных метра. В итоге до нормы не хватает около 300 гектаров.

При этом количество зеленых насаждений во Владимире уменьшается.

- Городская администрация не уделяет внимания сохранению и приумножению зеленых насаждений, - считает заведующая кафедрой архитектуры ВлГУ Елена Бирюкова. - Вопиющий пример - участок у партархива. Там росли редкие для наших мест восемь серебристых тополей. Теперь осталось два. Чтобы выпилить деревья, сначала по инициативе собственника участка присвоили адрес сараю, не являвшемуся капитальным сооружением. Муниципальные власти закрыли на это глаза. Затем участок разделили и часть перевели в функциональную зону, на которой допускается строительство общественных сооружений. И никто за это не ответил.

Но деревья пилят не только потому, что городские власти "закрывают на это глаза". За 2018 год в администрацию поступило от жителей более 100 звонков: помогите, вырубают зеленые насаждения. Их просят уточнить, чья это территория - придомовая или муниципальная. Если придомовая, то управляющая компания вырубает деревья по решению собственников.

- На собрании решают:нам негде ставить машины, давайте вырубим - и все! - сетует Сергей Сухопаров. - Сотни зрелых деревьев уничтожаются, и мы бессильны. Закон на их стороне. Чтобы остановить этот процесс, нужно изменить федеральное законодательство о придомовой территории, устранить существующие противоречия между правами собственников и правами на благоприятную окружающую среду.

Не пояс, а каркас

- Если все засадим деревьями и проложим две тропки, это не значит, что зеленая зона создана, - считает доктор биологических наук заведующая кафедрой экологии ВлГУ Татьяна Трифонова. - Тут нужна продуманная политика. Владимир находится в южной тайге, вокруг него леса. Конечно, их нужно оберегать. Но, на мой взгляд, здесь имеет смысл обратить внимание на так называемый зеленый каркас всего города. А вот с этой точки зрения в городе катастрофа. Исследования городских рек Рпени и Лыбеди, которые мы проводили 15 лет назад, показали, что их долины являются своеобразной "вытяжной трубой", обеспечивающей воздухообмен в городе. Но вместо того, чтобы, используя это естественное преимущество, улучшать инфраструктуру, на месте долины Лыбеди построена дорога, а на склонах вырубаются деревья и растут многоэтажки.

Действительно, жители с тревогой наблюдают, как на их глазах исчезает когда-то большой Козий парк, плотно застраивающийся домами. От него остался жалкий островок. Но, видимо, и он скоро будет освоен строителями.

В прошлом году была изъята территория бывших карьеров, находившаяся в оперативном управлении Владимирского госуниверситета. Здесь тоже планируют строительство жилья. А специалисты задаются вопросом - почему не разбить здесь парк? Этому способствует интересный рельеф, природные водоемы, террасирование. Тем более что многоэтажек вокруг предостаточно, а зеленых зон, где бы можно было проводить свободное время, катастрофически не хватает.

Но особую тревогу общественности вызывает судьба бывших коллективных садов напротив областной администрации. Редко где удается сохранить такую зеленую зону в центре города. Чтобы превратить ее в общественную территорию, нужна воля властей и инвестиции. А пока она в неопределенном статусе находится все больше желающих застроить этот лакомый кусок в центре города. Активисты регионального ОНФ предложили включить эту зону в "зеленый щит". Однако чиновники выступили против. В мэрии заявили, что это не позволит строить здесь инфраструктуру, необходимую для отдыха людей. Такой же аргумент приводится и в отношении парков и городских лесов. До согласия пока далеко.