Мошенники списали со счетов пенсионеров 10 миллионов рублей

Аферисты на юге Москвы воспользовались доверчивостью нескольких десятков пенсионеров и обобрали их, буквально обнулив их банковские счета.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде SMS на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все деньги.

Мошенников вычислили оперативники УВД по Юго-западному административному округу столицы вместе с коллегами из Ростовской области. А задерживали при силовой поддержке регионального подразделения Росгвардии. По словам Ирины Волк, под стражу взяты восемь человек. Их подозревают в 60 преступных эпизодах, ущерб, который они нанесли пожилым людям оценивается пока в 10 миллионов рублей.

Полиция провела обыски в call-центрах и на квартирах задержанных. Помимо мобильных телефонов и сим-карт различных операторов, с помощью которых они обманывали людей, найдены ювелирные украшения, золотые ордена, старинные карманные часы, которые тоже имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Видимо, мошенники общались со своими жертвами не только по телефону, но и лично и не брезговали банальным воровством.

Возбуждено уголовное дело, продолжается предварительное расследование.