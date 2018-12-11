Новости

Первый премиальный: тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X-Class 13:00
В Ростовской области нашли незаконный газопровод к теплицам 12:59
В Подмосковье у автоугонщицы обнаружили наркотики при задержании 12:58
Таксисты взвинтили цены во время коллапса в московском метро 12:56
Актриса Анастасия Юргенсон стала жертвой аферистов 12:55
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой 12:54
Крымские экологи констатировали растущую смертность дельфинов 12:52
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская подверглись шантажу и угрозам 12:51
Власти Украины вновь выставили на продажу российское судно "Норд" 12:46
Лукашенко назвал Германию хранительницей Евросоюза 12:45
Экс-жена участника "Отпетых мошенников" обвинила его в мошенничестве 12:43
В Ленобласти после смертельной аварии с маршруткой возбудили дело 12:35
Мошенники списали со счетов пенсионеров 10 миллионов рублей 12:29
В Ростовской области ребенок утонул в ванне 12:28
Беспилотники научат автоматически пропускать "скорую" 12:27
Опубликованы кейсы для цифровой трансформации регионов 12:25
Вышел трейлер триллера "Тройная граница" с мощным актерским составом 12:21
В московском метро начали размещать информацию на ступенях эскалатора 12:15
Иран подтвердил испытание баллистической ракеты 12:12
Какие масштабные проекты в местном самоуправлении ожидаются в Беларуси 12:00
Михаил Ефремов назвал бредом информацию о скандале со своим участием 11:59
Вышел трейлер хоррора, спродюсированного Джеймсом Ганном 11:49
В Сибири отец-насильник получил 22 года колонии 11:49
СК начал проверку факта гибели иркутской чемпионки по панкратиону 11:45
В Москве на экранах внезапно включилось порно 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники списали со счетов пенсионеров 10 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Аферисты на юге Москвы воспользовались доверчивостью нескольких десятков пенсионеров и обобрали их, буквально обнулив их банковские счета.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде SMS на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все деньги.

Фото: depositphotos.com
Мошенники зарабатывают на знаменитостях свыше полумиллиарда рублей в год

Мошенников вычислили оперативники УВД по Юго-западному административному округу столицы вместе с коллегами из Ростовской области. А задерживали при силовой поддержке регионального подразделения Росгвардии. По словам Ирины Волк, под стражу взяты восемь человек. Их подозревают в 60 преступных эпизодах, ущерб, который они нанесли пожилым людям оценивается пока в 10 миллионов рублей.

Полиция провела обыски в call-центрах и на квартирах задержанных. Помимо мобильных телефонов и сим-карт различных операторов, с помощью которых они обманывали людей, найдены ювелирные украшения, золотые ордена, старинные карманные часы, которые тоже имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Видимо, мошенники общались со своими жертвами не только по телефону, но и лично и не брезговали банальным воровством.

Возбуждено уголовное дело, продолжается предварительное расследование.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Ростовская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ
На двух линиях метро Москвы восстановлено движение
Опрос: Украинцы усомнились в пользе от разрыва Договора о дружбе с РФ
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века