На форуме в Ярославле рассказали о пользе космоса

В Ярославле открылся шестой Всероссийский форум профессиональной ориентации школьников "ПроеКТОриЯ", который ежегодно проводится по распоряжению президента РФ. В этом году на него съехались больше пятисот юных технарей, физиков и химиков со всей страны, а также около 130 их учителей.

1 сентября прошлого года Владимир Путин провел на этом форуме первый всероссийский открытый урок, к которому подключились почти 17 тысяч российских школ. Его смотрели больше миллиона человек, а в соцсетях уникальный урок набрал десять с лишним миллионов просмотров. Весь год после этого на портале "Проектории" проходили открытые уроки с участием знаменитых врачей, архитекторов, космонавтов, выдающихся ученых. С открытых уроков начался и шестой по счету форум в Ярославле. Только на этот раз их провели самые первые "звезды", от которых зависит путь ребенка к успеху, - звезды педагогики.

- Мы первый раз решили сделать авторские уроки будущего, - рассказала на открытии форума министр просвещения РФ Ольга Васильева. - Обратились к нашим учителям, провели конкурс, на который было подано 2,5 тысячи заявок. И я очень благодарна коллегам, всему педагогическому сообществу за то, что оно так быстро и легко откликнулось на нашу просьбу. Это в очередной раз показало, что наши педагоги очень неравнодушные люди, которые искренне болеют за свое дело.

Ольга Васильева призналась, что отобрать лучших было нелегко. Но таковыми в итоге оказались признаны больше 120 человек, которые и приехали со своими талантливыми учениками на форум. Причем двенадцать из них вышли на сцену и провели открытые уроки, видеть которые могли жители абсолютно всех регионов страны. Например, учителя физики Екатерина Лузина из Санкт-Петербурга и Айдар Гайнетдинов из Казани в формате шоу рассказали об энергетике будущего: как сэкономить, потребляя больше. А учитель географии из Гурьевска Калининградской области Марина Семерякова и физики из Курганинска Краснодарского края Кирилл Попко популярно объяснили, зачем каждому из нас нужен космос.

В программе форума - решение проектных задач, предложенных ведущими российскими компаниями, работа в лабораториях, виртуальные экскурсии на предприятия, TED-лекции руководителей крупнейших корпораций и ведущих отраслевых экспертов, встречи с ректорами ведущих российских вузов.

- Форум "ПроеКТОрия" - это профессиональная ориентация, лучшие эксперты, лучшие педагоги, замечательные дети со всей страны, - еще раз подчеркнула значение события Ольга Васильева. - Для кого-то это отличный способ апробации результатов, представления чего-то нового. Для работодателей - возможность увидеть своих будущих сотрудников. Именно поэтому год от года все больше и больше представителей бизнеса участвуют в работе этих площадок. Они понимают: будущее - за молодежью, сидящей в этом зале.