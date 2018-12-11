Названы регионы России с самым дешевым салатом оливье

Росстат опубликовал предновогодний анализ цен на продукты для праздничного стола. В качестве мерила эксперты использовали два традиционных новогодних блюда, салаты оливье и сельдь под шубой.

Самыми дорогими они получились на Чукотке. Набор продуктов для килограмма оливье обойдется здесь почти в 517 рублей, селедочный салат немного дешевле - 469 руб. Общая стоимость новогоднего стола на Чукотке перевалила за девять тысяч. На втором месте Ненецкий автономный округ: оливье 475 рублей, сельдь под шубой - 265, стол целиком - 8199. На третьем - Камчатка.

Самый недорогой оливье в Мордовии - 237 рублей. На два рубля дороже получился белгородский салат, а в Кабардино-Балкарии его можно изготовить за 248 рублей. Дешевле всего накрыть новогодний стол в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.

Москва заняла седьмое место в рейтинге дороговизны. Оливье под бой курантов здесь можно скушать за 412 рублей. Петербургский салат на 70 рублей дешевле.