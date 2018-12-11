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11.12.2018 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 12 млн приемов провели врачи общей практики за год

Текст: Любовь Проценко
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Московские врачи общей практики провели более 12 миллионов приемов с начала года.

Всего в столичных поликлиниках работают более 2,7 тысячей таких специалистов, сообщил "РГ" замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин. "Именно к ним пациенты в поликлинике обращаются в первую очередь. Благодаря их разносторонней подготовке удается снизить нагрузку на узких специалистов, освободив дополнительное время для оказания специализированной медицинской помощи".

Фото: Александр Корольков
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Алексей Погонин отметил, что более 40 врачей общей практики являются обладателями почетного статуса "Московский врач". Напомним, врач общей практики - это терапевт с профессиональной переподготовкой, обладающий дополнительными компетенциями в различных областях медицины: хирургии, кардиологии, отоларингологии и других. Многие несложные медицинские манипуляции он может сделать сам, не перенаправляя пациента к узкому специалисту.

Для работы врачей общей практики в столичных поликлиниках оборудовано свыше 2,3 тысячи кабинетов и более 600 манипуляционных. Учитывая их более широкие компетенции, кабинеты были оснащены дополнительным оборудованием - отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, бесконтактными тонометрами и другими. Все врачи общей практики получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тысяч рублей в соответствии с грантом, учрежденным правительством Москвы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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