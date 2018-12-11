Около 12 млн приемов провели врачи общей практики за год

Московские врачи общей практики провели более 12 миллионов приемов с начала года.

Всего в столичных поликлиниках работают более 2,7 тысячей таких специалистов, сообщил "РГ" замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин. "Именно к ним пациенты в поликлинике обращаются в первую очередь. Благодаря их разносторонней подготовке удается снизить нагрузку на узких специалистов, освободив дополнительное время для оказания специализированной медицинской помощи".

Алексей Погонин отметил, что более 40 врачей общей практики являются обладателями почетного статуса "Московский врач". Напомним, врач общей практики - это терапевт с профессиональной переподготовкой, обладающий дополнительными компетенциями в различных областях медицины: хирургии, кардиологии, отоларингологии и других. Многие несложные медицинские манипуляции он может сделать сам, не перенаправляя пациента к узкому специалисту.

Для работы врачей общей практики в столичных поликлиниках оборудовано свыше 2,3 тысячи кабинетов и более 600 манипуляционных. Учитывая их более широкие компетенции, кабинеты были оснащены дополнительным оборудованием - отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, бесконтактными тонометрами и другими. Все врачи общей практики получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тысяч рублей в соответствии с грантом, учрежденным правительством Москвы.