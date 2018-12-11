С 1 января в Костромской области начнут действовать льготы для владельцев транспортных средств, которые в качестве топлива используют газ. С законодательной инициативой в областную Думу о снижении ставок транспортного налога вышла администрация региона. Депутаты предложение властей поддержали единогласно. Подобные послабления для автолюбителей, перешедших на экологически чистое топливо, начинают действовать и в других регионах.

Льгота как стимул

Как уточнили в обладминистрации, согласно документу, который вступает в действие с 2019 года, от уплаты транспортного налога на ближайшие шесть лет будут освобождены некоторые владельцы автотранспорта, работающего на природном газе. "Льготу получат перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по тарифам, а также дорожники, мостоэксплуатационные предприятия и организации ЖКХ", - пояснили в обладминистрации.

Кроме того, до 2024 года перевозчики, автомобили скорой помощи и учреждения областной противопожарной службы, использующие в качестве топлива сжиженный газ, будут платить только 50 процентов транспортного налога.

Областные власти пояснили, что налоговые льготы станут стимулом для использования экологически чистого вида топлива. Это, в свою очередь, удешевит транспортные перевозки и поможет сэкономить средства бюджета. Инициаторы принятия документа подчеркнули, что изменения в региональный закон "О транспортном налоге" в перспективе позволят добиться снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу и будут способствовать улучшению экологической обстановки.

Равнение на мост

Вопрос экологии в регионе сегодня стоит очень остро. Кострома - один из немногих областных центров Центральной России, где до сих пор отсутствует объездная дорога для транзитного транспорта, следующего по коридору Москва - Кострома - Киров - Пермь.

Ежедневно около 50 тысяч автомобилей, среди которых насчитывается более пяти тысяч грузовиков, проезжают по единственному мосту через Волгу, соединяющему центральную часть города со "спальным" Заволжским районом. В ноябре 2018-го правительство РФ включило Кострому в план развития транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Мероприятия программы предполагают строительство объездной дороги в обход областного центра и возведение второго моста через Волгу. Под строительство объездной дороги и моста-дублера власти уже зарезервировали 330 гектаров земли. Впрочем, на мгновенный экологический эффект от перевода транзитного транспорта на мост-дублер костромичам рассчитывать пока не приходится. По проекту, на обустройство новой переправы может уйти не менее четырех лет.

С заботой о кошельке

По утверждению экспертов, выбросы от автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, гораздо ниже, чем выбросы автомобилей, работающих на бензине. Кроме этого, перевод общественного и коммунального транспорта с бензина на газ приносит владельцам авто существенную финансовую выгоду. Стоимость кубометра газа составляет около 14 рублей, в то время как эквивалентный по расходу литр бензина обходится потребителям примерно в четыре раза дороже.

Чиновники рассчитывают, что налоговые льготы станут стимулом для использования газомоторного топлива

Кроме того, многие автовладельцы полагают, что цены на газ более стабильны, чем цены на бензин. В этом рассуждении есть свой резон. Напомним, что с начала этого года в большинстве регионов России произошел резкий скачок цен на моторное топливо. По данным статистики, в Костроме с февраля по апрель отдельные марки бензина подорожали более чем на 30 процентов. Это повышение ударило по всем отраслям экономики, затронуло граждан и коснулось бюджетных организаций. В разгар посевной многим сельхозпредприятиям и бюджетным организациям потребовались дополнительные субсидии на закупку горюче-смазочных материалов.

В середине июня бензин начал дешеветь, однако снижение стоимости топлива оказалось незначительным. В результате весеннего "бензинового кризиса" костромским властям пришлось принимать экстренные меры: в июне расходная часть областного бюджета на 2018 год увеличилась более чем на миллиард рублей.

Операция "Автобус"

По предложению властей областные депутаты поддержали инициативу главы региона о выделении средств на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе. "Для снижения финансовых рисков для экономики региона и дополнительных расходов областного бюджета, связанных с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо, губернатор Сергей Ситников поручил профильным ведомствам проработать вопрос диверсификации топливного баланса автопарков государственных и муниципальных организаций. Упор будет сделан на газомоторное топливо. Это не только удешевит транспортные перевозки, но и будет способствовать улучшению экологической обстановки", - уточнили в администрации региона.

В начале года на территории Костромской области межмуниципальными перевозками занимались 15 транспортных предприятий, выпускавших в ежедневные рейсы порядка 290 автобусов. Однако только 33 машины работали на газомоторном топливе. Чтобы снизить дальнейшие издержки, областные власти решили укомплектовать парк ПАТП-3 десятью автобусами на газе. На эти цели в бюджете заложено 18,5 миллиона рублей. "Благодаря этой мере экономия только на горюче-смазочных материалах составит около семи миллионов рублей в год. Сэкономленные средства перевозчики направят на обновление подвижного состава", - пояснили в областном департаменте транспорта.

А как у соседей

Аналогичные меры по защите перевозчиков приняли и в соседней Владимирской области. В сентябре этого года во Владимире открылась третья по счету газовая заправочная станция, основными клиентами которой стали водители расположенного по соседству автотранспортного предприятия. По одной АГЗС построили в Муроме, Юрьеве-Польском и Кольчугине, есть передвижная газовая заправка в Коврове. Через год в этом городе планируют возвести стационарную АГЗС. В перспективе владимирские власти хотят перевести на газ коммунальную технику и общественный транспорт. В администрации региона уточнили, что благодаря программе "Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива" объем потребляемого газа за пять лет только во Владимире вырос в пять раз, а выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за прошлый год сократились почти на 500 тонн. Владимирская область оказалась впереди соседей, поскольку готовит для АГЗС не только площадки, но и технику. Построенный под Владимиром завод "Волгабас" в прошлом году произвел 302 автобуса, работающих на метане. К 2020 году производство таких машин вырастет до полутора миллионов штук в год. Сейчас владимирские власти ведут переговоры с руководителями регионов, по которым проходит маршрут "Золотое кольцо", о переводе туристических автобусов на газомоторное топливо и расширении сети газовых станций. По данным Минтранса РФ, те субъекты, которые успешно готовят площадки и инфраструктуру под АГЗС, получат преференции при выделении субсидий на перевод действующего транспорта на газомоторное топливо.