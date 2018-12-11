Под Тулой шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Под Тулой в аварии с маршруткой получили травмы шесть человек, в том числе ребенок. Пострадавшие госпитализированы, сообщил "РГ" начальник пресс-службы регионального главка полиции Андрей Ярцев.

Авария произошла на 5 километре автодороги Щекино-Липки-Киреевск. По данным МЧС, сообщение дежурному "Единой службы спасения-112" поступило в 10:40. Столкнулись "Газель NEXT", ехавшая по маршруту "Шевелево-Ясная Поляна", и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением на скользкой дороге, машина закрутилась и врезалась в автобус. Удар пришелся на "пассажирскую" сторону легковушки, где в детском кресле находился ее полуторогодовалый сын. Мальчик и мама получили травмы и были доставлены в больниицу.

В маршрутке в момент аварии находились четыре человека. Все пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса не пострадал.

Для ликвидации аварии от МЧС привлекались восемь человек и две единицы техники. Сотрудниками автоинспекции устанавливаются все обстоятельства случившегося.