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11.12.2018 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Серенький бачок

С нового года Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7742 (279)
С января 2019 года Подмосковье полностью переходит на раздельный сбор коммунальных отходов. На всех мусоросборочных площадках поставят контейнеры двух цветов - синий для сухого перерабатываемого мусора и серый для смешанных отходов.

"Установка контейнеров уже началась. Все крупные города будут обеспечены двухцветными контейнерами в январе, а к июлю они появятся в каждом муниципалитете области", - сообщил на брифинге министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. К началу года власти обещают презентовать интерактивную карту пунктов раздельного приема мусора - специально для тех жителей, кто уже настроился отделять пластик, картон и стекло от пищевых отходов, но двухцветные контейнеры до них пока не дошли. На этой карте будут обозначены и специализированные точки приема сухого мусора, и сроки установки новых контейнеров в каждом конкретном муниципалитете.

Фото: depositphotos.com
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Хромушин не сомневается: жители области готовы к раздельному сбору отходов. "В Орехово-Зуево контейнеры поставили раньше всех, мы гадали, сколько должно пройти времени, прежде чем люди начнут выходить к синим и серым контейнерам с разными пакетами, - приводит пример министр. - Но оба контейнера сразу стали использоваться по назначению. Через две недели жители попросили добавить еще синих, потому что сухих отходов у них примерно в три раза больше".

А как быть тем, кто живет в домах с мусоропроводами? Заваривать их по ночам, чтобы заставить граждан нести пакеты до контейнерных площадок? "Мы понимаем, что, закрыв мусоропроводы, лишаем людей определенного комфорта, - говорит Хромушин. - Поэтому договорились так: в мусоропровод жители продолжают бросать пакеты с мокрым мусором. А бумагу, картон, стекло и пластик собирают в отдельные пакеты и несут до сухих контейнеров".

Все крупные города будут обеспечены двухцветными контейнерами в январе, а к июлю они появятся в каждом муниципалитете области

Мусоровозы в Подмосковье теперь тоже будут покрашены в "корпоративные" синий и серый цвета. И забирать мусор из разных контейнеров они будут в разные дни. Евгений Хромушин попросил жителей сообщать в его ведомство, если будет замечено, что синяя машина увозит отходы из серых контейнеров и наоборот или забирает мусор из всех емкостей сразу. Ведь при таком подходе теряется весь смысл раздельного сбора - картон, смешанный с остатками пищи, в переработку уже не годен. А значит, и конечный результат - довести переработку мусора в Подмосковье до 50 процентов к 2025 году - отодвигается на неопределенное время. "За нарушения, допущенные при перевозке мусора, будем штрафовать операторов и довольно серьезно - на 600 тысяч рублей", - пообещал министр.

Кстати

Есть у подмосковных властей задумка оснастить урнами для раздельного сбора мусора и автобусные остановки. Бутылка из-под воды и банановая кожура должны попадать в разные баки даже на улице. По словам Хромушина, первые раздельные урны на остановках появятся уже в следующем году.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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