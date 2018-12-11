Смоленскую область наградили за экономический прорыв

Смоленская область получит грант в полмиллиарда рублей из федерального бюджета за высокие темпы роста экономического потенциала по итогам минувшего года.

Распоряжение о выделении Смоленской области гранта в 550 миллионов рублей подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В документе говорится, что дотации будут предоставлены субъектам Федерации, занявшим с 1 по 40 место по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти в прошлом году.

- Наибольшую роль сыграла динамика по следующим показателям: "ожидаемая продолжительность жизни при рождении", "динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы", "коэффициент миграционного прироста", "объем налоговых доходов консолидированного бюджета", "снижение уровня государственного долга и преступности", - пояснили в администрации региона.

По прогнозам властей, в 2019 году собственные доходы области вырастут на 1,5 миллиарда рублей, что на 4,8 процента выше показателей текущего года. Администрация региона под руководством губернатора Алексея Островского сверстала бюджет в бездефицитном варианте с объемом доходов и расходов в 40,6 миллиарда рублей. Более 60 процентов ассигнований будет направлено на социальные нужды: образование, здравоохранение, культуру и туризм. При этом все меры социальной поддержки для жителей региона будут сохранены.