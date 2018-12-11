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11.12.2018 18:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Текст: Ангелина Зеленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет с 14 декабря по 13 января. Об этом глава города написал в своем официальном аккаунте в Twitter и в социальной сети "В контакте": "Москва погружается в новогоднее волшебство, и я приглашаю всех на любимый зимний фестиваль".
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В атмосферу волшебства и чудес окунутся 78 площадок по всему городу, где уже 14 декабрягорожане и туристы увидят первые спектакли с участием артистов ледового балета, актеров топовых российских и европейских театров.

Мэр города обратил внимание, что две трети площадок откроются не в центре. В округах разместиться 29 площадок, лишь 19 - в центре и еще 30 площадок будут работать в городских парках. Причем последние захватит настоящий новогодний переполох. В парках посетителей ждут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, концерты популярных исполнителей, спортивные игры, арт-объекты, мастер-классы и экскурсии. Сергей Собянин подчеркнул, что многие мероприятия пройдут в рамках фестиваля впервые.

Фото: РИА Новости
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Он также отметил, что с начала года площадки городских фестивалей из цикла "Московские сезоны" посетили около 65 млн жителей и гостей столицы. "В этом году у нас было уже 12 фестивалей из цикла "Московские сезоны", которые посетили около 65 млн человек. Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", - заметил мэр.

Напомним, фестивали из цикла "Московские сезоны" начали проводить в столице еще зимой 2012 г. Уже тогда рождественский фестиваль полюбился москвичам, и его посетили порядка 600 тысяч человек. В прошлом году в Москве было проведено более 60 городских уличных мероприятий, на которых побывали 62 млн москвичей и туристов.

Справка "РГ"

Площадки фестиваля "Путешествие в рождество" будут открыты ежедневно: в будни - с 11:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00.
 
 

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