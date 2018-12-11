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11.12.2018 11:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Светлана Мельникова стала главой Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Текст: Мария Воронова

Директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника стала заслуженный работник культуры Российской Федерации, музейный и общественный деятель Светлана Мельникова. Согласно приказу Минкультуры России, она приступит к работе 11 декабря 2018 года.

Фото: depositphotos.com
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Работе во Владимиро-Суздальском заповеднике Светлана Мельникова посвятила многие годы - начинала как экскурсовод после окончания Владимирского государственного педагогического института в 1997 году. Поэтому, по словам директора государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко, "Владимиро-Суздальский музей она знает буквально до винтика".

"Многие годы яркого творческого труда отданы Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, который под ее руководством стал одним из самых востребованных музеев России", - заметила генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

С 2016 по 2018 год Светлана Мельникова возглавляла Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", который за это время превратился в один из самых известных и посещаемых заповедников страны. Теперь там эту должность займет первый заместитель директора Елена Морозова.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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