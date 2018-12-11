В московском метро произошел сбой на двух ветках

С серьезными проблемами столкнулись сегодня утром пассажиры московского метро. Технический сбой произошел сразу на двух загруженных направлениях.

Сначала около 8:30 встал южный участок Замоскворецкой линии. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами.

Потом через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" и вовсе прекратилось. На станциях образовались толпы, многие люди вынужденно вызывали такси или садились на автобусы, чтобы успеть по делам.

Почти в то же самое время проблемы возникли на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры намного дольше обычного ждали составы от "Котельников" в сторону центра. Оба случая метрополитен объяснил техническими причинами. Движение на проблемном участке "зеленой" ветки постепенно входит в график, на "фиолетовой" затруднения сохраняются.