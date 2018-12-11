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11.12.2018 21:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хакеры в банке

Компьютерные воры украли миллиард
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
В Мещанском райсуде Москвы заканчивается процесс по делу банды хакеров, похитивших из нескольких банков столицы более миллиарда рублей.

По версии следствия, организатором преступного сообщества является гражданин Украины Юрий Лысенко.

Кроме него перед судом предстали еще 13 сообщников. А всего в группировке, по данным следствия, состояло не менее 20 хакеров.

В прениях сторон прокурор попросил для всех подсудимых реальные сроки наказания за мошенничество в сфере компьютерной информации. А Лысенко предложил отправить за решетку на 15 лет.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Хищения, как заявил обвинитель, "совершались через интернет с помощью операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах".

С помощью специальной программы они снимали средства со счетов клиентов банков, а баланс восстанавливался за счет денег самих финансовых структур.

Как это могло происходить? В суде установили, что преступники могли положить на карту банка 200 тысяч рублей, а затем переводили эти деньги на другую карту.

После этого запускалась троянская программа, отменявшая транзакцию. Банки, посчитав, что перевод не удался, возвращали на счет отправителя ту же сумму, но уже из собственных средств. В результате чего хакеры возвращали свои деньги и такую же сумму получали от банка.

Кроме того, хакеры устанавливали на банкоматах специальные устройства, позволяющие управлять процессом выдачи банкнот.

Таким образом с марта по июль 2015 года они присвоили только через банкоматы более 5,7 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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