. События года 2018

Темпы закрытия продуктовых точек в столице значительно уступают темпам их прироста - за три года в Москве закрылось 609 торговых точек, а открылось 2009. Сейчас в столице работают 4514 магазинов сетевых ритейлеров, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Свое существование прекратили 12 сетевых брендов, а вышли на рынок 7 новых игроков. Особенно значительный рост продемонстрировал продуктовый ритейл формата "здоровое питание" и "фермерские продукты", который нарастил свое присутствие почти в 3,5 раза (с 209 до 714 торговых точек). Количество супермаркетов и мини-маркетов в стандартном формате за три года увеличилось в 1,7 раза (с 2296 до 3800 торговых точек). Всего на рынке сегодня представлены семь сетевых брендов здорового питания или 714 магазинов, что составляет 16 процентов от общего объема торговых точек продуктового ритейла.

Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейла Knight Frank, считает, что емкость столичного рынка для продуктового ритейла в полной мере не заполнена, тем более, что тема здорового питания только набирает популярность, а средний чек в подобных магазинах выше. Вероятнее всего дальнейшее развитие формата мы увидим в спальных районах, прогнозирует она.

По мнению аналитиков, темпы развития сетей будут зависеть от многих факторов - это и восстановление покупательского спроса, и политические ограничения (сейчас обсуждается проект увеличения предельной доли ретейлера в регионах с 25 до 30-35 процентов), и продление экономического эмбарго. Большинство ритейлеров акцентируют внимание на развитии онлайн-продаж и обеспечении доставки продуктов, а также, следуя за изменившейся моделью покупательского поведения, на форматах у дома, что как раз и будет способствовать росту их доли в стрит-ритейле.