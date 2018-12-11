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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Школьники будут водить экологические экскурсии
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
В Москве заработала школа юных экскурсоводов. Берут сюда детей от 12 лет и старше. Особых требований нет, главное - любовь к природе, поскольку водить экскурсии им предстоит в столичных лесопарках.

Обучение стартует на будущей неделе в экошколе "Кусково" на 3-й Музейной улице. Бесплатные занятия будут идти раз в неделю - по четвергам. Преподаватели - экологи и профессиональные гиды. Они познакомят детей с экологией, расскажут об особо охраняемых природных территориях Москвы и их обитателях. Плюс обучат ораторскому искусству. И только после этого отправят набивать шишки в "поле". Маршрут и "начинку" экопрогулки дети попробуют придумать сами.

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- Оттачивать свои навыки юные экскурсоводы будут в лесопарке "Кусково", еще можно выезжать в соседние парки, - пояснила "РГ" начальник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Алена Никитина. - Например, в природно-исторический парк "Измайлово", в состав которого входит еще и Терлецкий парк. Это место уникально своим растительным и животным миром. Есть интересные деревья, редкие виды уток, летучие мыши. Хорошая благодатная территория, где можно хорошо попрактиковаться".

Обучение закончится в мае будущего года. Начинающие гиды проведут свои собственные экскурсии, куда организаторы пригласят школьников и всех желающих горожан.

Кстати

Занятия в школе юных экскурсоводов проходят каждый четверг. Записаться сюда можно по телефону: 8(495) 370-07-50.

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