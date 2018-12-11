В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также градоначальник отметил, что в ночь на Рождество поезда метро и Московского центрального кольца станут ходить до двух ночи. А кроме того, принято решение, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки.

Напомним, метро без остановок работало в новогоднюю ночь два последних года. Наземный транспорт ходит в праздничные ночи по особому расписанию - ряд востребованных маршрутов продлевает свою работу до 3-4 утра. Также в городе действует разветвлённая сеть ночных маршрутов автобусов и трамваев, на которых можно проехать через всю Москву.

Это позволяет всем встречающим Новый год на улицах или в гостях легко добраться до дома после празднования.