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11.12.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье у автоугонщицы обнаружили наркотики при задержании

Текст: Владимир Богданов

Подмосковными наркополицейскими при проведении оперативных мероприятий возле одного из домов по улице Сосновой в городе Котельники был задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- При личном досмотре у злоумышленника был изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом - амфетамином, весом свыше 5 граммов. Кроме того, в ходе обыска квартиры задержанного в шкафу были обнаружены два пластиковых контейнера с марихуаной. Вес находки составил более 3 килограммов, - рассказала Татьяна Петрова.

Фото: depositphotos.com
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Подозреваемый арестован. Уголовное дело возбуждено по серьезной статье УК: незаконные приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотиков. Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Одновременно с этим сотрудники уголовного розыска Юго-Восточного округа по району Южнопортовый задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в угоне арендованного автомобиля "Хендай", а также в хранении психотропного вещества - амфетамина. В пресс-службе полиции рассказали, что в отдел с заявлением обратился представитель каршеринговой компании по факту угона машины.

- В результате оперативных мероприятий сыщики задержали подозреваемую на Шарикоподшипниковой улице. Довольно быстро выяснилось, что угонщица, не имея водительского удостоверения, в интернете нашла логин и пароль к личному кабинету для мобильного приложения. Используя их, она получила доступ к арендованной автомашине, запустила двигатель и уехала, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При личном досмотре у девушки и ее знакомой, которая находилась в машине, были обнаружены свертки с несколькими граммами амфетамина.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено два уголовных дела по статьям УК. За "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" санкция предусматривает лишение свободы до 5 лет. По второму уголовному делу, возбужденному по статье УК за незаконные приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ, девушкам грозит уже до 10 лет лишения свободы.

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