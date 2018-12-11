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11.12.2018 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Текст: Сергей Бабкин

Один из известных российских футболистов в Шереметьево скрыл от таможенников двое элитных часов Rolex.

Фото: МВД РФ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Шереметьевской таможни, футболист прибыл в Москву из Рима. Его фамилия не называется, известно лишь, что он играет за известный российский клуб. Он прошел по "зеленому" коридору, его багаж досмотрели таможенники. Они нашли две коробки из-под элитных часов Rolex. Одни из них футболист носил на руке, вторые достал из куртки.

Часы направлены на экспертизу, чтобы определить их стоимость. Футболиста могут привлечь к ответственности по статье 16.2 КоАП, поскольку он не задекларировал Rolex.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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