В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Один из известных российских футболистов в Шереметьево скрыл от таможенников двое элитных часов Rolex.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Шереметьевской таможни, футболист прибыл в Москву из Рима. Его фамилия не называется, известно лишь, что он играет за известный российский клуб. Он прошел по "зеленому" коридору, его багаж досмотрели таможенники. Они нашли две коробки из-под элитных часов Rolex. Одни из них футболист носил на руке, вторые достал из куртки.

Часы направлены на экспертизу, чтобы определить их стоимость. Футболиста могут привлечь к ответственности по статье 16.2 КоАП, поскольку он не задекларировал Rolex.