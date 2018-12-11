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11.12.2018 16:38
Проект: В регионах

В Смоленской области газифицировали 600 населенных пунктов

В Тумановском сельском поселении Смоленской области состоялась торжественная церемония пуска природного газа. Село Шуйское стало 600-м газифицированным населенным пунктом на территории региона.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Около 500 человек, которые живут в селе Шуйское и деревне Демидово в Вяземском районе Смоленской области, получили в этом году доступ к природному газу. В рамках областной государственной программы

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
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"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в Шуйское и Демидово протянули 10,8 километра уличных сетей газоснабжения. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов направили свыше 11 миллионов рублей.

- Безусловно, меня как руководителя региона радует, что приход "голубого топлива" станет большим подспорьем для жителей села Шуйское и деревни Демидово, особенно для пожилых людей. За последние несколько лет уровень газификации в Смоленской области вырос на 4 процента - казалось бы, всего на 4 процента, но за этими цифрами стоят десятки, сотни километров новых сетей газоснабжения, сотни газифицированных населенных пунктов, социальных объектов и жилых домов, - сообщил губернатор региона Алексей Островский.

На сегодняшний день общий уровень газификации Смоленской области достиг 70 процентов. С 2012 года объем прокладки газопроводов в Вяземском районе вырос почти вдвое - с 59 до 106 километров. В ближайшие годы газ придет в Царево-Займище, Поляново, Семлево, Успенское и другие поселения. 

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