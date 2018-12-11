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11.12.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Ивановской области пожаловались на черный снег

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жители Ивановской области разместили в социальных сетях фотографии черного снега, выпавшего в Заволжском районе. Природоохранная прокуратура региона начала проверку в связи с сообщениями.

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- Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, - пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Черный снег выпал в селе Заречный Заволжского района Ивановской области. Местные жители утверждают, что осадки необычного цвета наблюдают впервые. Люди связывают появление черного снега с возможными выбросами из трубы котельной, принадлежащей трикотажной фабрике.

Точные причины необычного природного явления установят специалисты.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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