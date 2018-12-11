На Камчатке завели уголовное дело на избивших полицейских продавцов

Следователи в городе Вилючинске завели два уголовных дела на продавцов местного магазина, подозреваемых в применении насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По предварительной версии, женщины 63 и 50 лет агрессивно отреагировали на попытку полицейских забрать у них алкоголь. Продукция реализовывалась в магазине без лицензии, и правоохранители собирались изъять ее в качестве доказательства.

"Одна из подозреваемых кулаком ударила сотрудника полиции в область грудной клетки, а вторая толкнула его коллегу и ногтями поцарапала ему руку", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.