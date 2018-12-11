В Бурятии завели дело после ДТП с пятью погибшими

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими, которая произошла накануне в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, за рулем одного из столкнувшихся автомобилей находился сотрудник местного отдела полиции. Как уточнили в пресс-службе республиканского МВД, это был 35-летний участковый, который за рулем личного автомобиля следовал по обслуживаемому участку.

По уточненным данным СК, на 53-м километре трассы Култук - Монды столкнулись автомобили Toyota Camry и Toyota Corona Premio. Сотрудник правоохранительных органов, находящийся при исполнении, управлял Toyota Camry и направлялся в село Далахай. Вместе с ним в салоне находился местный житель, который попросил подвезти его в деревню. В Toyota Corona ехали пять человек - три мужчины и две женщины. Все они погибли при столкновении. Полицейского и его попутчика с травмами доставили в больницу. В МВД добавили, что правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Образцы крови обоих водителей направили в Республиканский наркологический диспансер для анализа. Транспортные средства отправили на экспертизу. Виновник ДТП будет установлен в ходе следствия.