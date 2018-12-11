Пассажирский самолет экстренно прервал взлет в аэропорту Якутии

В аэропорту города Нерюнгри в Якутии экипаж пассажирского самолета принял решение о вынужденном прекращении полета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию "Якутия", решение о вынужденном прекращении взлета и полной остановке Boeing 737-800 на начальном этапе разбега принял командир экипажа. Самолет выполнял рейс № 4441 по маршруту Нерюнгри - Красноярск. Причины инцидента не уточняются. Сообщается, что на борту находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По данному факту создана специальная комиссия, проводится проверка.

По данным перевозчика, вылет по маршруту Нерюнгри - Красноярск ожидается 11 декабря в 23:40 по местному времени. Пассажирам предоставлены горячее питание и прохладительные напитки.