Школьники в Забайкалье занимаются физкультурой при 20-градусном морозе

Школьникам в селе Александровка Забайкальского края приходится заниматься физкультурой при сильнейшем морозе.
Как передает ОТР, спортзал в школе не могут достоить уже на протяжении трех лет. Стройку заморозили.
Проблема заключается в том, что в начальном проекте зала не было. Экс-глава региона предложил его построить и профинансировать из краевого бюджета. Однако вскоре ушел в отставку.
Таким образом, как рассказала бывший директор школы Наталья Ермольева, на данный момент документов на спортзал нет. И разрешения на окончание строительства никто не даст.
Достроить спортзал могут по федеральной программе, но для этого нужно оформить документы. На это уйдет не меньше полугода, а деньги на завершение стройки удастся найти не раньше чем через два года.