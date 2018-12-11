Школьники в Забайкалье занимаются физкультурой при 20-градусном морозе

Школьникам в селе Александровка Забайкальского края приходится заниматься физкультурой при сильнейшем морозе.

Как передает ОТР, спортзал в школе не могут достоить уже на протяжении трех лет. Стройку заморозили.

Проблема заключается в том, что в начальном проекте зала не было. Экс-глава региона предложил его построить и профинансировать из краевого бюджета. Однако вскоре ушел в отставку.

Таким образом, как рассказала бывший директор школы Наталья Ермольева, на данный момент документов на спортзал нет. И разрешения на окончание строительства никто не даст.

Достроить спортзал могут по федеральной программе, но для этого нужно оформить документы. На это уйдет не меньше полугода, а деньги на завершение стройки удастся найти не раньше чем через два года.