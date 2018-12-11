В Хабаровске 18 детсадовцев заразились кишечной палочкой

В следственном управлении СК по Хабаровскому краю начали доследственную проверку по факту массового отравления воспитанников детского сада "Рябинка" в региональном центре.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщило о том, что малыши заразились кишечной инфекцией. Болезнь протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно.

По предварительным данным, отравившихся - 18.

"Во время проверки будет установлено точное количество пострадавших детей, источник распространения инфекции и дана оценка действиям или бездействию персонала дошкольного учреждения", - говорится на сайте СК.

После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сейчас в детском саду проводят дизинфекцию, а его сотрудников проверяют на наличие кишечной палочки.