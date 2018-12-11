Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня утром близ курильского острова Шикотан.

Сейсмособытие зарегистрировано в 57 километрах юго-восточнее Южно-Курильска. Его жители, а также население села Малокурильское ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Информация о пострадавших и разрушениях спасателям не поступала. Тревога возникновения цунами не объявлялась.