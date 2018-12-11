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11.12.2018 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Объем торговли Оренбуржья с Актюбинской областью вырос в 7 раз

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
С 2004-го по 2017 годы объем торговли Оренбуржья с Актюбинской областью Казахстана увеличился в 7,1 раза. По итогам прошлого года этот показатель достиг 106 миллионов долларов США или 12 процентов всего оренбургско-казахстанского торгового оборота.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Объем торговли Оренбуржья с Беларусью вырос в 1,6 раза

Такие цифры прозвучали на VI Международном инвестиционном форуме "AKTOBE INVEST - 2018". Выступая на пленарном заседании, первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин подчеркнул, что Оренбуржье и Актюбинская область давно стали важнейшими стратегическими партнерами.

Сотрудничество развивается во всех сферах экономики. Оренбургские предприятия поставляют партнерам цемент, нефть и нефтепродукты, продовольствие, строительные конструкции, оборудование, черные и цветные металлы. В свою очередь, регион закупает у актюбинских производителей минеральное сырье, продукцию металлургии, машиностроения, неорганической химии, продовольственные и промышленные товары народного потребления.

Оренбуржье и Казахстан будут сотрудничать в сфере туризма

- Развитию сотрудничества способствуют тесные контакты между нашими деловыми объединениями, совместное участие в форумах, выставках-ярмарках, бизнес-миссиях. Ежегодно Оренбургская область принимает активное участие в работе Российско-Казахстанской выставки "Европа-Азия. Сотрудничество без границ". А делегация Актюбинской области, в свою очередь, не оставляет без внимания главное событие экономической жизни нашей области - Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", - подчеркнул Сергей Балыкин.

Кстати

В качестве примера успешных совместных проектов Сергей Балыкин упомянул проект Русской медной компании по разработке трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд в Домбаровском районе в рамках межправительственного российско-казахстанского соглашения 2014-го года. Созданы условия для развития Оренбургского филиала Актюбинской кондитерской фабрики "Ваниль". А Всероссийский НИИ мясного скотоводства Российской академии сельскохозяйственных наук, расположенный в Оренбурге, ведет консультирование и научное сопровождение агропредприятий в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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