Пензенские ученые выявили пограничные состояния психики по работе сердца

Группа ученых Пензенского государственного университета (ПГУ) представила результаты первого исследования в рамках проекта по распознаванию пограничных состояний психики человека при помощи датчиков электрической активности мозга и сердца.

Изготовленное ими оборудование позволяет дистанционно проводить замеры и давать оценку состоянию человека в условиях стресса или повышенных нагрузок. Зачастую первые симптомы расстройства медикам бывает сложно выявить, новая разработка призвана помочь врачам. Она будет полезна для военнослужащих, полицейских, водителей, учителей и людей других профессий, испытывающих повышенное напряжение психики.

Как пояснил "РГ" руководитель проекта и лаборатории биомедицинских и когнитивных технологий ПГУ Александр Тычков, создан рабочий макет, который был опробован на добровольцах. Он представляет собой несколько беспроводных датчиков, пять из них крепятся на лбу, остальные - на запястьях, а также два микрофона. Сигналы с датчиков анализируется автоматически и обрабатываются специально созданной программой. У всех пациентов, впервые обратившихся за психиатрической помощью, были выявлены схожие признаки - это изменение электрической активности сердца и мозга. Полученные данные позволяют создать алгоритм по диагностике психического состояния. Используемое оборудование просто в применении и может проводить исследование дистанционно, а результаты отправлять в обрабатывающий центр.

Все используемые комплектующие отечественного производства. Общая стоимость установки, включая интеллектуальную собственность, составит не более 50 тысяч рублей.

Проект реализуется второй год - благодаря гранту, полученному от Российского научного фонда. В этом году на эти цели было направлено пять миллионов рублей. Помимо университета, в нем также участвуют областная психиатрическая больница, частная клиника и медсанчасть управления МВД по Пензенской области, где уже проводились исследования.

- Если раньше, когда человек приходил на прием к врачу, на личном осмотре было трудно было выявить первые симптомы повышенной нагрузки на психику, то теперь эту задачу можно решить с помощью диагностического оборудования. Врач расшифровывает полученные результаты и выбирает оптимальную тактику лечения или наблюдения пациента. Раньше из-за того, что помощь не оказывалась вовремя, расстройство могло прогрессировать и вызывать хронические заболевания, - пояснил Александр Тычков.

Легкость применения и технические характеристики позволяют использовать оборудование даже там, где нет лечебных учреждений, а полученные результаты отправлять в клинику, где назначат лечение.

Исследования в выбранном направлении будут продолжены.