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11.12.2018 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье наградили победителей конкурса "Лидер экономики"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье подвели итоги XVIII конкурса "Лидер экономики Оренбургской области". Торжественная церемония чествования победителей состоялась во вторник. Награды получили более 80 номинантов.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как отметил губернатор региона Юрий Берг, почетное звание "Лидер экономики" традиционно присуждается тем, чьи трудовые коллективы и предприятия вносят значительный вклад в развитие области.

- Сегодня можно уверенно констатировать, что экономика региона демонстрирует восстановительный рост. Индекс промышленного производства по итогам десяти месяцев вырос на 3,4 процента. Опережающий рост достигнут предприятиями обрабатывающих отраслей - 105,6 процента, - констатировал глава региона.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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За девять месяцев 2018-го рост инвестиций в основной капитал составил 109,8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Суммарно это почти 131 миллиард рублей. Темп роста инвестиций превысил среднероссийский показатель почти на шесть процентных пунктов.

Губернатор отметил, что приоритет экономической политики сегодня - повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий на предприятиях несырьевых отраслей.

- В рамках национального проекта "Повышение производительности труда" с 2019 года начнет работать Региональный фонд развития промышленности. Льготное финансирование по ставке от одного до пяти процентов годовых на пять лет будет предоставляться предприятиям обрабатывающих отраслей, - подчеркнул Юрий Берг.

Кроме того, в области создадут Региональный центр компетенций - он будет помогать предприятиям в разработке корпоративных дорожных карт повышения производительности труда. Специалисты окажут им экспертную поддержку и обучат использованию инструментов бережливого производства.

В Оренбуржье начнет работу Региональный фонд развития промышленности

В числе приоритетов губернатор назвал и рост несырьевого экспорта.

- В прошлом году создан Центр поддержки экспорта Оренбургской области. Его основная цель - увеличение экспортного потенциала малого и среднего бизнеса и расширение списка внешнеторговых партнеров региона. Сегодня это направление - уже национальный проект "Международная кооперация и экспорт", - заявил глава региона.

В регионе разработан комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса. Действует система предоставления микрозаймов - ставка по ним с 2019 года снизится до 7,5 процентов - поручительств (гарантий) по кредитным договорам, снижения административных барьеров, расширения доступности через сеть Многофункциональных центров для бизнеса.

- Поддержание конкурентоспособной экономики - наша общая цель, которой мы непременно достигнем сообща, - резюмировал Юрий Берг, обращаясь к предпринимателям.

Кстати

С полным списком победителей конкурса "Лидер экономики" можно ознакомиться на портале правительства Оренбургской области.
 

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