В Оренбуржье наградили победителей конкурса "Лидер экономики"

В Оренбуржье подвели итоги XVIII конкурса "Лидер экономики Оренбургской области". Торжественная церемония чествования победителей состоялась во вторник. Награды получили более 80 номинантов.

Как отметил губернатор региона Юрий Берг, почетное звание "Лидер экономики" традиционно присуждается тем, чьи трудовые коллективы и предприятия вносят значительный вклад в развитие области.

- Сегодня можно уверенно констатировать, что экономика региона демонстрирует восстановительный рост. Индекс промышленного производства по итогам десяти месяцев вырос на 3,4 процента. Опережающий рост достигнут предприятиями обрабатывающих отраслей - 105,6 процента, - констатировал глава региона.

За девять месяцев 2018-го рост инвестиций в основной капитал составил 109,8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Суммарно это почти 131 миллиард рублей. Темп роста инвестиций превысил среднероссийский показатель почти на шесть процентных пунктов.

Губернатор отметил, что приоритет экономической политики сегодня - повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий на предприятиях несырьевых отраслей.

- В рамках национального проекта "Повышение производительности труда" с 2019 года начнет работать Региональный фонд развития промышленности. Льготное финансирование по ставке от одного до пяти процентов годовых на пять лет будет предоставляться предприятиям обрабатывающих отраслей, - подчеркнул Юрий Берг.

Кроме того, в области создадут Региональный центр компетенций - он будет помогать предприятиям в разработке корпоративных дорожных карт повышения производительности труда. Специалисты окажут им экспертную поддержку и обучат использованию инструментов бережливого производства.

В числе приоритетов губернатор назвал и рост несырьевого экспорта.

- В прошлом году создан Центр поддержки экспорта Оренбургской области. Его основная цель - увеличение экспортного потенциала малого и среднего бизнеса и расширение списка внешнеторговых партнеров региона. Сегодня это направление - уже национальный проект "Международная кооперация и экспорт", - заявил глава региона.

В регионе разработан комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса. Действует система предоставления микрозаймов - ставка по ним с 2019 года снизится до 7,5 процентов - поручительств (гарантий) по кредитным договорам, снижения административных барьеров, расширения доступности через сеть Многофункциональных центров для бизнеса.

- Поддержание конкурентоспособной экономики - наша общая цель, которой мы непременно достигнем сообща, - резюмировал Юрий Берг, обращаясь к предпринимателям.

Кстати

С полным списком победителей конкурса "Лидер экономики" можно ознакомиться на портале правительства Оренбургской области.

